El error que cometes al manejar rápido: científicos revelan que pierdes dinero y no ahorras tiempo
Respetar el límite de velocidad solo añade 54 segundos a tu trayecto diario, pero te ahorra miles de pesos en gasolina
Pisarle de más para llegar temprano al trabajo, pasar por los niños a la escuela o cumplir con todos los pendientes del día parece una buena idea, pero la realidad es que ese hábito podría estar saliéndote mucho más caro de lo que imaginas. En serio.
Un estudio reciente encontró que manejar por encima del límite de velocidad, además de representar un riesgo, casi no te hace ahorrar tiempo, mientras que sí aumenta el gasto en gasolina y el impacto ambiental.
¿Cuánto tiempo ganas realmente?
De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Communications Sustainability, de Nature, la idea de que manejar más rápido siempre te hace llegar mucho antes no es tan cierta como parece.
Investigadores de la Universidad de Minnesota analizaron 120 millones de viajes en automóvil y compararon recorridos, límites de velocidad y características de las rutas.
¿La conclusión? La diferencia de tiempo es muchísimo menor de lo que la mayoría imagina. En un recorrido promedio de 46 kilómetros, respetar el límite de velocidad en lugar de rebasarlo solo hace que el viaje dure 54 segundos más.
En cambio, esos pocos segundos que supuestamente “te ahorras” significan un mayor consumo de combustible y un desgaste más acelerado del motor.
Como explicó William Northrop, profesor de ingeniería mecánica y uno de los autores del estudio, si tu objetivo es ganar apenas un minuto tendrás que manejar más rápido. Pero si lo que buscas es llegar seguro y gastar menos gasolina, lo mejor es respetar el límite de velocidad.
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Lo que pasaría si todos levantaran un poco el pie
El estudio también calculó qué ocurriría si todos los automovilistas respetaran los límites de velocidad.
Los resultados llaman la atención:
- Cada día podrían ahorrarse, en conjunto, 26 millones de dólares en combustible.
- También se dejarían de consumir más de 27 millones de litros de gasolina diarios.
- Y, además, se evitaría la emisión de 57 mil toneladas métricas de dióxido de carbono, una cantidad comparable a sacar de circulación alrededor de 5.5 millones de automóviles.
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¿Y si tu coche es eléctrico?
Aunque los carros eléctricos no usan gasolina, manejar rápido también les pasa factura. El estudio, realizado con datos de California, encontró que conducir a velocidades moderadas ayuda a que la batería rinda más, permitiendo recorrer una mayor distancia con cada carga.
Un cambio que no cuesta nada
Con el precio de los combustibles presionando cada vez más el bolsillo de muchas familias, los especialistas coinciden en que una de las formas más sencillas de ahorrar dinero es cambiar la forma de manejar.
Quizá en un solo viaje el ahorro parezca pequeño, pero cuando sumas todos los trayectos del mes, gastar menos gasolina puede terminar representando una diferencia importante para tu cartera.
Y lo mejor es que no necesitas comprar nada ni hacer modificaciones al coche, simplemente bajar un poco la velocidad y respetar los límites de tránsito.
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Esta nota incluyó información y datos originalmente reportados por Alexa St. John, reportera de clima de Associated Press (AP), sobre un estudio de la Universidad de Minnesota relacionado con la eficiencia en la conducción.