Jubilación a los 55 para mujeres: Claudia Sheinbaum fija la fecha para este retiro adelantado

La jubilación anticipada para mujeres forma parte de las medidas anunciadas por Claudia Sheinbaum y contempla cambios en la edad de retiro.

Si eres trabajadora del Estado y has seguido con nosotros los cambios al sistema de jubilación del ISSSTE, sabes que este tema ya dejó de ser solo una propuesta. Ahora existe un calendario de transición que marca cómo irá bajando, poco a poco, la edad mínima para retirarse. En esta ocasión ponemos el foco en un momento clave del nuevo esquema: cuando las trabajadoras puedan jubilarse a los 55 años.

El punto de inflexión: 2028

Aunque el decreto ya comenzó a aplicarse desde junio de 2025, hay una fecha que vale la pena tener presente si estás haciendo cuentas para tu retiro: 2028.

Es en el periodo de 2028 a 2030 cuando la edad mínima para las mujeres baja a 55 años, de acuerdo con el calendario de transición del ISSSTE.

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Lo que debes cumplir para jubilarte a los 55

Como ya hemos platicado en otras ocasiones aquí en W Radio, no basta con cumplir la edad para poder retirarte. También necesitas acreditar 28 años de servicio si formas parte del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE. Es decir, la edad y los años de cotización tienen que cumplirse al mismo tiempo para poder acceder a este beneficio.

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Lo que sigue para las trabajadoras

Si estás dentro de este régimen, el nuevo calendario puede ayudarte a planear con más claridad tu retiro. En lugar de pensar que la jubilación todavía está muy lejos, ahora puedes revisar en qué etapa de la transición te encuentras y cuándo podrías cumplir con los requisitos.

Además, hay que recordar que el calendario no se detiene ahí. Conforme avance la transición, la edad mínima seguirá bajando hasta llegar a la meta final prevista por el decreto. Por eso, vale la pena mantenerse al tanto de las fechas y hacer cuentas con tiempo para saber exactamente cuándo podría llegar el momento de colgar el gafete.

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