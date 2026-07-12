¿Cómo recalentar tortillas para que queden como recién hechas? El truco que sí funciona

Cómo recalentar tortillas de maíz correctamente: el método para que queden suaves y calientes. Getty Images

Las tortillas son uno de los alimentos más importantes de la cocina mexicana, pero cuando pasan unas horas o se guardan en el refrigerador suelen endurecerse, perder humedad y romperse al momento de preparar tacos, quesadillas o cualquier otro platillo.

La buena noticia es que sí existe una forma de recalentarlas para que recuperen gran parte de su textura original. El secreto no está en calentarlas durante más tiempo, sino en devolverles la humedad de manera adecuada.

Especialistas en cocina y tecnología de alimentos coinciden en que el calor combinado con una pequeña cantidad de vapor permite que el almidón de la tortilla vuelva a hidratarse, logrando que quede flexible y suave, muy similar a una tortilla recién salida del comal.

¿Cuál es la mejor forma de recalentar tortillas?

El método más recomendado sigue siendo el comal o una sartén caliente sin aceite.

Primero calienta el comal a temperatura media. Después coloca una tortilla durante 20 o 30 segundos por cada lado. Si las tortillas están muy secas, puedes humedecer ligeramente tus manos con agua y salpicarlas antes de colocarlas sobre el comal.

Otra opción es envolver varias tortillas en un paño limpio ligeramente húmedo y calentarlas durante unos minutos. El vapor generado ayudará a devolverles suavidad sin que se resequen.

Si utilizas un tortillero, colócalas inmediatamente después de calentarlas para conservar el calor y evitar que pierdan humedad.

¿Se pueden recalentar en el microondas?

Sí, aunque hay que hacerlo correctamente para evitar que queden duras o con textura de hule.

La recomendación es envolver las tortillas en una servilleta o papel de cocina ligeramente húmedo antes de introducirlas al microondas. Caliéntalas entre 20 y 40 segundos, dependiendo de la cantidad.

Si se calientan directamente sobre un plato, es muy probable que pierdan humedad rápidamente y se vuelvan rígidas apenas se enfríen.

Este método resulta práctico cuando se necesita recalentar varias tortillas en poco tiempo, aunque el comal continúa ofreciendo mejores resultados en sabor y textura.

Errores que hacen que las tortillas se pongan duras

Uno de los errores más comunes es aplicar fuego demasiado alto durante mucho tiempo. Esto elimina la humedad y provoca que la tortilla se quiebre.

También es recomendable evitar recalentarlas varias veces, ya que con cada ciclo de calentamiento pierden más agua y su textura cambia.

Si las tortillas estuvieron refrigeradas, lo ideal es dejarlas reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de calentarlas.

Conservarlas dentro de una bolsa bien cerrada o un recipiente hermético también ayuda a mantener su humedad por más tiempo.

Siguiendo estos sencillos consejos podrás disfrutar tortillas suaves, flexibles y con una textura muy parecida a las recién hechas, ya sea para preparar tacos, enchiladas, quesadillas o cualquier platillo de la cocina mexicana.