Nuevo calendario Bienestar julio-agosto 2026: ¿qué día te cae el pago según tu apellido?

El calendario del Bienestar julio 2026 establece las fechas de pago según la inicial del apellido.

El nuevo calendario de pagos de cinco programas del Bienestar para el bimestre julio-agosto de 2026 ya quedó definido. Si recibes alguno de estos apoyos, vale la pena que cheques bien qué día te toca el depósito según la primera letra de tu apellido, porque los pagos se van haciendo poco a poco durante todo julio.

¿Qué apoyos del Bienestar se pagan en julio de 2026?

Durante este periodo se estarán depositando los siguientes programas, junto con los montos que recibe cada beneficiario:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Apoyo para Madres Trabajadoras: de mil 650 a 3 mil 720 pesos, dependiendo de la modalidad.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos.

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¿Qué día te depositan según tu apellido?

Como ya es costumbre, los depósitos se organizan de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. Así quedó el calendario oficial para julio de 2026:

Letra Día Fecha A Lunes 6 de julio B Martes 7 de julio C Miércoles 8 de julio C Jueves 9 de julio D, E y F Viernes 10 de julio G Lunes 13 de julio G Martes 14 de julio H, I, J y K Miércoles 15 de julio L Jueves 16 de julio M Viernes 17 de julio M Lunes 20 de julio N, Ñ y O Martes 21 de julio P y Q Miércoles 22 de julio R Jueves 23 de julio R Viernes 24 de julio S Lunes 27 de julio T, U y V Martes 28 de julio W, X, Y y Z Miércoles 29 de julio

¿Qué debes tomar en cuenta para cobrar tu apoyo Bienestar julio-agosto?

Aunque el dinero cae en la fecha que marca el calendario, no hace falta que salgas corriendo al cajero ese mismo día. El depósito se queda seguro en tu tarjeta del Banco del Bienestar y puedes disponer de él cuando mejor te convenga.

También puedes pagar directamente con tu tarjeta en los establecimientos que la acepten, sin necesidad de sacar efectivo.

Si eres beneficiario de alguno de estos programas, ubica bien la fecha que te corresponde y guarda el calendario. Los depósitos ya empezaron, pero seguirán realizándose de manera escalonada durante todo el mes de julio.

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