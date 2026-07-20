Libro infantil predijo la final del Mundial 2026; ¿Cuál es y cuándo se publicó?

Usuarios de TikTok quedaron impactados por un libro infantil que se volvió viral por supuestamente, predecir la final entre España y Argentina en el Mundial 2026. Y para su sorpresa, incluso menciona que España gana el torneo, así que para no spoilearte el libro infantil, sigue leyendo para enterarte de todo el chisme viral.

El libro infantil ‘The World’s Game’ predijo el final del Mundial 2026

A través de redes sociales, se dió a conocer el libro infantil ‘The World’s Game’, que busca explicar a niñas y niños por qué el futbol es el deporte más popular del planeta. Esta no cuenta una historia de ficción con un protagonista, sino que funciona como una especie de viaje por la historia y cultura del balompié.

Sin embargo, algo que llama la atención es que en al menos 3 páginas, comienza a narrar una final de la Copa del Mundo en donde se enfrentan Argentina y España. Lo curioso es que narran cómo van empatados 1 a 1 y Ferrán Torres, anota un golazo en el último minuto, dándole ventaja a España.

Esto conmovió a toda la comunidad de redes sociales que cree en las conspiraciones, pero de algo que no queda duda, es que es una gran coincidencia, de esa que poco pasan.

¿Quiénes son los autores del libro infantil ‘The World’s Game’?

Sus autores son dos escritores distinguidos en el nuevo mundo de los libros infantiles.

Yamile Saied Méndez es una escritora argentino-estadounidense dedicada a la literatura infantil y juvenil. Nació en Rosario, Argentina y años después emigró a Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su carrera como autora. Asimismo, su trabajo se caracteriza por abordar temas como la identidad, la migración, la familia y la diversidad cultural con historias únicas, dedicadas principalmente a niños y adolescentes. Varias de sus obras han recibido reconocimiento en Estados Unidos y ha sido incluida en listas de lectura recomendadas por bibliotecas y organizaciones educativas.

Andrés Landazábal, es un ilustrador colombiano especializado en libros infantiles. Su trabajo se distingue por un estilo colorido, dinámico y lleno de detalles que buscan despertar la curiosidad de los lectores más jóvenes. Ha colaborado con diversas editoriales internaciones, ilustrando libros educativos y de divulgación, especialmente aquellos relacionados con historia, ciencia y cultura.

¿Por qué escribieron ‘The World’s Game’?

Según se cuenta, ambos colaboraron con el objetivo de acercar el futbol a los niños y niñas desde una perspectiva histórica y cultural. Más que explicar reglas o resultados, el libro busca responder por qué este deporte se convirtió en un lenguaje universal, capaz de unir a personas de diferentes países.

Con ello, combinan el texto y las ilustraciones, creando un libro pensado para lectores jóvenes que quieren conocer la historia, las curiosidades y el impacto global del futbol.