Mezclar bicarbonato de sodio con jabón líquido para platos: para qué sirve y por qué funciona

La combinación de bicarbonato de sodio y jabón para platos es uno de los remedios caseros más utilizados para eliminar grasa, manchas y malos olores.

Después de cocinar, hay algo que casi nadie se salva de enfrentar: el cochambre. Basta preparar carne, freír algo o meter una charola al horno para que el sartén, la olla o el refractario terminen con esa capa de grasa quemada que parece no querer salir nunca.

Muchos los dejan horas en remojo o recurren a productos muy fuertes que, dependiendo del material, hasta pueden acabar dañando la superficie. Pero hay un remedio casero que suele sacar del apuro sin gastar de más: una mezcla de bicarbonato de sodio y jabón líquido para trastes.

¿Por qué funciona esta mezcla de bicarbonato con jabón?

El truco está en que cada ingrediente hace una chamba diferente.

El jabón líquido contiene tensioactivos, que ayudan a despegar la grasa de la superficie para que se mezcle con el agua y salga mucho más fácil al enjuagar.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es ligeramente alcalino y puede ayudar a aflojar restos de grasa y comida quemada. Además, funciona como un abrasivo suave, así que ayuda a desprender el cochambre sin ser tan agresivo como una fibra metálica.

Juntos forman una pasta que facilita despegar la grasa pegada y hace que tengas que tallar mucho menos, sobre todo si la dejas actuar unos minutos.

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¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con jabón líquido para platos?

Solo mezcla dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de jabón líquido para trastes hasta obtener una pasta espesa, parecida a la de una pasta dental.

¿Cómo aplicarla?

Úntala sobre las zonas donde haya grasa o restos quemados y déjala actuar entre 10 y 15 minutos. Después talla con una esponja suave haciendo movimientos circulares. Si el cochambre ya está muy pegado, quizá tengas que repetir el proceso o dejar reposar la mezcla un poco más de tiempo.

Al final, enjuaga con agua tibia y seca bien el utensilio.

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¿En qué tipo de trastes puede usarse?

Este remedio casero suele funcionar bien en:

Ollas y sartenes de acero inoxidable.

Charolas para hornear de aluminio o vidrio templado.

Parrillas y quemadores de la estufa con grasa acumulada.

Campanas extractoras.

Si se trata de utensilios con recubrimiento antiadherente, como el teflón, lo mejor es usar únicamente una esponja suave y no tallar con demasiada fuerza para evitar que el recubrimiento se desgaste. Y olvídate de las fibras metálicas en este tipo de superficies.

Aunque esta mezcla ayuda bastante para la limpieza del día a día, cuando el cochambre lleva mucho tiempo acumulado o ya está completamente carbonizado, probablemente tendrás que repetir el procedimiento o usar un producto específico para ese material.

Al final, es un truco casero, barato y muy fácil de preparar que puede ahorrarte tiempo y esfuerzo cuando toca dejar relucientes los utensilios de la cocina.

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