¿Usas bien el protector solar? Los errores más comunes que pueden dañar tu piel

El protector solar no basta si se usa mal

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, millones de personas recurren al protector solar para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, los especialistas advierten que muchas personas creen estar protegidas cuando, en realidad, cometen errores que disminuyen considerablemente la eficacia del producto.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que el protector solar es una herramienta fundamental para prevenir el daño causado por los rayos ultravioleta, pero solo funciona correctamente cuando se aplica de la manera adecuada. De hecho, una encuesta del organismo reveló que el 65% de las personas suele olvidar reaplicarlo durante el día, lo que deja la piel expuesta a la radiación solar.

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Aplicar menos producto del necesario

Uno de los errores más frecuentes es usar una cantidad insuficiente de protector solar. Los dermatólogos explican que la mayoría de las personas aplica únicamente entre el 25% y el 50% de la cantidad recomendada, reduciendo significativamente el nivel de protección indicado en la etiqueta.

Para cubrir correctamente todo el cuerpo, un adulto necesita aproximadamente 30 mililitros de producto, equivalente al contenido de un vaso tequilero. En el caso del rostro, se recomienda utilizar al menos una cucharadita o seguir la conocida “regla de los dos dedos”, que consiste en colocar dos líneas de protector sobre los dedos índice y medio antes de extenderlo por la cara y las orejas.

Mx - Protector solar / fcafotodigital Ampliar

Pensar que solo es necesario cuando hace sol

Otro error común consiste en aplicar protector solar únicamente durante los días despejados. Sin embargo, hasta el 80% de los rayos ultravioleta puede atravesar las nubes, por lo que la piel continúa expuesta incluso cuando el cielo está cubierto.

Los especialistas recomiendan incorporar el protector solar como parte de la rutina diaria, ya sea para caminar, conducir o realizar actividades al aire libre, independientemente de la estación del año o del clima.

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Olvidar reaplicarlo y usar productos caducados

El protector solar pierde eficacia con el paso de las horas, especialmente después de nadar, sudar o secarse con una toalla. Por ello, los dermatólogos aconsejan reaplicarlo cada dos horas mientras exista exposición al sol.

También es importante revisar la fecha de caducidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece que estos productos conservan su eficacia durante al menos tres años, siempre que hayan sido almacenados correctamente. Si el envase tiene varios veranos guardado o presenta cambios en color, textura u olor, lo recomendable es reemplazarlo.

Mx - Protector solar. / Pablo Jeffs Munizaga - Fototrekk Ampliar

Creer que el protector solar hace todo el trabajo

Aunque un protector con FPS 30 o superior ofrece una defensa importante contra la radiación ultravioleta, ningún producto bloquea el 100% de los rayos solares. Por ello, los especialistas insisten en combinar su uso con otras medidas de protección.

Buscar sombra durante las horas de mayor intensidad solar, utilizar sombreros de ala ancha, ropa con protección UV y gafas de sol forman parte de una estrategia integral para reducir el riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

La recomendación final de los dermatólogos es sencilla: el protector solar debe convertirse en un hábito diario, aplicarse en cantidad suficiente, renovarse con frecuencia y complementarse con otras medidas de protección. Solo así podrá cumplir su principal objetivo: cuidar la piel frente a los efectos acumulativos de la radiación ultravioleta.