Por qué el brote de diarrea por cyclospora en EU podría extenderse a México, según Alejandro Macías

Diarrea explosiva por cyclospora mantiene en alerta a Estados Unidos. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el infectólogo Alejandro Macías informó que hasta ahora se trata del mayor brote que han tenido en la historia del país, que afecta ya a 34 estados, se transmite por contaminación fecal y es probable que llegue a México, “pero no hay que caer en pánico”.

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Macías dio a conocer que en México se han presentado casos en algún momento y ese tipo de parásitos es muy común que pasen a otras áreas geográficas, por esa razón la Dirección General de Epidemiología tiene esta alerta de que si eso ocurre se abre una atención en la búsqueda especial; además mencionó que aproximadamente el 10 por ciento de los 7 mil casos en Estados Unidos han requerido hospitalización y solo se considera si la diarrea es muy intensa.

“De hecho nosotros en México hemos visto ya algunos casos, no estoy seguro de que sean del mismo brote de Estados Unidos… en términos generales el problema de esta diarrea es que es explosiva, es de esas que difícilmente llegas al baño y cuando llegas ahí pues estallas literalmente, a veces no te da tiempo”. — Alejandro Macías, infectólogo

¿Cuándo puede ser peligrosa la infección por cyclospora?

Como detectar cuando es peligrosa:

Personas con enfermedades crónicas , como sida o cáncer, que puede ser grave.

, como sida o cáncer, que puede ser grave. Cuando suele ser subaguda o crónica.

Cuando los laboratorios no identifican el parásito.

¿Cómo prevenir y tratar la diarrea por cyclospora?

El infectólogo señaló que para tratar la diarrea explosiva por cyclospora primero se debe cuidar la hidratación del paciente; si presenta vómito consumir líquidos para poder administrarle el antibiótico indicado, el cual no es el mismo que se utiliza cuando se presentan problemas intestinales.

Recomendó no comer alimentos en la calle, principalmente en lugares donde no tienen higiene porque es muy probable que los alimentos estén contaminados; además cuidar el lavado de las verduras frescas que normalmente no se cocinan.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



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