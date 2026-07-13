¿Cómo van el dengue, COVID-19 y sarampión en México? Salud reporta una disminución de casos / Uma Shankar sharma

La Secretaría de Salud informó que durante 2026 se registra una disminución del 36.8% en los casos de dengue y 83.9% en covid-19, respecto al mismo periodo del año anterior, resultado de las campañas de vacunación, la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas hechas a nivel nacional.

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Estrategias de vacunación, prevención y vigilancia epidemiológica reducen casos de dengue, COVID-19 y sarampión en México



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¿Cómo evolucionan los casos de dengue, covid-19 y sarampión en 2026?

De acuerdo con el informe epidemiológico con corte al 10 de julio, el país acumula 18 mil 768 casos confirmados de sarampión durante 2025 y 2026, distribuidos en 502 municipios de las 32 entidades federativas, mientras que asciende a 44 el número de personas muertas asociadas a esta enfermedad.

Las muertes se concentran en:

Chihuahua con 21

Zacatecas con 6

Jalisco con 5

Ciudad de México con 4

Durango con 2

Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, con un fallecimiento cada uno.

Marina Demidiuk Ampliar

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¿Qué resultados reporta la vacunación contra el sarampión y covid-19?

En materia de vacunación, la dependencia informó que durante 2026 se han aplicado más de 21 millones de dosis de vacunas doble viral y triple viral para reforzar la protección contra el sarampión, además de más de 10 millones de dosis contra covid-19 durante la temporada 2025-2026.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué indican los datos sobre dengue y virus respiratorios?

Respecto al dengue, la Secretaría de Salud reportó 3 mil 001 casos acumulados, lo que representa una disminución de 36.8 por ciento respecto a los 4 mil 750 registrados en el mismo periodo de 2025.

Los casos de dengue grave también descendieron de 2 mil 444 a mil 688, una reducción de 30.9 por ciento, mientras que la tasa de letalidad pasó de 0.90 a 0.41 por ciento.

En cuanto a covid-19 y otros virus respiratorios, la vigilancia epidemiológica registró 855 casos positivos confirmados por laboratorio, cifra 83.9 por ciento menor a los 5 mil 320 casos reportados en el mismo periodo del año pasado.

La dependencia señaló que, aunque se observa el comportamiento estacional esperado de estos virus, la circulación se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2024 y 2023.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos como medida preventiva contra el dengue y acudir oportunamente a los servicios médicos ante síntomas respiratorios.

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