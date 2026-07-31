El semestre en la UNAM no podrá iniciar en la fecha prevista y el examen de control se aplicará a 58 mil aspirantes de manera presencial: María Soledad Funes

La recomendación es que el examen de control se haga de manera presencial con supervisión humana y a la brevedad, aunque el semestre no iniciará en la fecha prevista en el calendario: Comité Técnico UNAM.( Especial )

Definitivamente el semestre 2026-2027-1 no podrá iniciar en la fecha prevista, la recomendación es que el examen de control se haga de manera presencial con supervisión humana y a la brevedad, definitivamente el semestre se verá afectado, no podrá iniciar en la fecha prevista, pero estamos seguros que la UNAM hará todo lo posible para la afectación sea lo menor posible, compartió la doctora María Soledad Funes, integrante del Comité Técnico de la UNAM.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, la integrante del Comité Técnico de la UNAM detalló que la Comisión instalada por el rector para la revisión del proceso de selección, comenzó a trabajar el lunes pasado y “lo primero que hizo fue un análisis estadístico propio con los datos que compartió la DGAE, y lo que observamos es lo que se ha visto de manera pública el comportamiento anómalo del número de aciertos obtenidos por las y las aspirantes en el examen que fue en línea impartido en los fines de semana de mayo y junio”.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Habrá nuevo examen en la UNAM? Las claves de la propuesta de la Comisión Técnica tras fallas en prueba virtual

Compartió que se analizaron algunas evidencias que implican que “hubo comportamientos poco éticos alrededor de las respuestas obtenidas y los ejercicios hechos por las y los aspirantes , pero hasta este momento no es posible decir quién sí y quien no, simplemente tenemos este resultado que no es explicable estadísticamente hablando”.

Considerando la urgencia que hay por definir quien es el grupo de aspirantes que van a poder ingresar al ciclo 2026-2027-1, fue que la Comisión “se centró en la recomendación. Para poder culminar el proceso de selección y poder definir al grupo de aspirantes que a través del concurso de selección podrán ingresar a la UNAM”.

Te podría interesar: Estudiantes exigen a la UNAM respetar resultados del examen de licenciatura

“El mecanismo de vigilancia y supervisión que estableció la Universidad implicaba herramientas de Inteligencia Artificial que detectaban anomalías como sacar el celular, que pasara una persona o hablaran con alguien, esas primeras señales eras supervisadas por varios niveles humanos para verificar si esas señales eran correctamente evaluadas como anomalía”, y sin dar detalle, adelantó que:

Hay procesos que se han iniciado penalmente, pero nuestra recomendación no ha terminado”. —

La doctora Funes afirmó “estamos conscientes de la angustia del sentimiento de incertidumbre de los aspirantes y de que la UNAM está esperando para concluir el proceso. Por ello la Comisión se centró en estas recomendaciones para validar el proceso”:

“Se tomarán en cuenta a las personas que resultaron seleccionadas, pero también a todos aquellos cuyo puntaje obtenido en el examen que fue en línea en los meses de mayo y junio, fue igual o superior al número mínimo de aciertos que se consideró para su carrera, plantel y modalidad entre los años 2021 y 2026, un universo de alrededor de 58 mil aspirantes”.

Síguenos en Google News y encuentra más información