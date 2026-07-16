Brote de diarrea en Estados Unidos: ¿Qué se sabe, síntomas y por qué preocupa a las autoridades de que pueda llegar a México?

Autoridades sanitarias nvestigan un brote de diarrea en Estados Unidos que ya ha dejado miles de casos sospechosos en decenas de estados. Aunque las investigaciones continúan, no se ha identificado cuál fue el alimento que originó el brote, sin embargo, esto es lo que se sabe hasta el momento de este inesperado brote.

¿Qué es lo que podría haber provocado el brote de diarrea en Estados Unidos?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote está asociado al parásito Cyclispora cayetenensis, un microorganismo que puede llegar al organismo al consumir alimentos o agua contaminados.

Hasta el momento, la investigación se ha centrado en productos como lechugas y mezclas para ensaladas; sin embargo, las autoridades han aclarado que todavía no existe evidencia suficiente para responsabilizar a una marca, empresa o proveedor en particular.

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¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Los especialistas explican que los síntomas pueden aparecer entre dos y siete días después de consumir el alimento contaminado, por lo que muchas personas no recuerdan exactamente qué comieron antes de enfermar. Por lo que entre los síntomas se encuentran:

Diarrea acuosa intensa

Dolor o cólicos abdominales

Náuseas

Fatiga

Pérdida del apetito

Gases e inflamación

Pérdida de peso

¿Existe riesgo para México?

No y tampoco las autoridades han hecho oficial una alerta sanitaria en México, relacionada con este brote. No obstante, especialistas recomiendan mantener medidas básicas de higiene, como lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable y acudir al médico en caso de presentar diarrea persistente, especialmente después de un viaje al extranjero.

La identificación de la fuente ha resultado complicada debido a que el parásito puede tardar varios días en causar síntomas y muchos de los alimentos frescos tienen una distribución amplia y una vida útil muy corta.