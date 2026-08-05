Estoy preocupada por las condiciones de reclusión y la salud de mi padre: Verónica Ruffo

Tras el ingreso de los documentos que le permitirán realizar visitas semanales , a su padre el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, su hija Verónica lamentó no haberlo visto desde hace dos semanas, y aunque él ha tenido llamadas telefónicas con sus abogados, sabe que su estado de salud no es bueno.

En entrevista con Areli Paz para “Así Las Cosas” en ausencia de Carlos Loret de Mola, Verónica detalló que su padre continúa con “los mismos tenis de cuando lo detuvieron, tiene problemas al pisar porque lo operaron de cadera hace menos de un año”, aunado a ello, afirmó “creo que mi papá, su vida está en peligro, también sufre de apnea severa, el usa un aparato para respirar si no lo utiliza puede ahogarse o puede causarle trastornos mentales”.

Detalló que “no hay luz en la celda, no hay electricidad le habían dado una extensión”, e incluso señaló “intenté hacerle un depósito en la tienda para que pueda tener productos básicos, pero no fue posible porque debe tener al menos un mes para poder hacerlo”.

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Asimismo, señaló que la defensa de su padre ingresó una carta poder para ella, pero “no se la han dado, es complicado entender los procesos y completarlos para cubrir las necesidades”.

Aseguró que además del apoyo incondicional del PAN, aunque no cocía de Somos MX “su apoyo ha sido extremadamente valioso”, por lo que dijo “Me siento confiada, yo sé que tengo la verdad y eso me hace moverme con mucha valentía y certeza de que mi papá es inocente”.

Inocente pues afirma que “él solo tenía el 30% de acciones -de la empresa señalada- su socio es mayoritario no han ni una prueba en contra de mi padre”, aseguró.

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