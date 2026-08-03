Debe haber consecuencias ante el fraude en la UNAM así como transparencia y calidad en otras universidades: Marco Fernández

Luego de que la Comisión Técnica de Revisión del Proceso de Selección de la UNAM hiciera la recomendación de aplicar a un universo de 58 mil aspirantes el examen de control, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Fernández, reconoció que “debe consecuencias ante el fraude en la UNAM” y que en esta coyuntura “sería bueno que todas las universidades transparentaran sus procesos de admisión”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Areli Paz, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el también profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Publica del Tecnológico de Monterrey, detalló el proceso que ha seguido la Comisión nombrada por el rector de la UNAM Leonardo Lomelí, y puntualizó que sus trabajos no han concluido. Se encuentran en la segunda etapa de la investigación para saber qué fue lo que pasó con la “ayuda indebida” que algunos aspirantes habrían obtenido durante la aplicación del examen de selección.

Afirmó que “la parte más importante es entender en dónde estuvieron las vulnerabilidades. Testimonios en redes señalan que hubo forma de que un grupo de estudiantes tomó de manera indebida las preguntas, por eso de manera atípica aumentó el número de estudiantes con ningún acierto obtenido, que solamente iban a sacar la información de las preguntas del examen”.

Señaló que en el caso de la detección de celulares “es evidente que la tecnología no función”, por lo que debe haber responsabilidades al interior de la UNAM y consecuencias ante el fraude”.

Sobre la reunión de la empresa implicada en el examen con la Comisión Técnica “debe la explicación de los hechos, se aduce a que no todo pudo ser el software, pero no sabemos si ocurrió así o no”.

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Fernández celebró que “la UNAM si transparenta sus datos, a diferencia de otras universidades a quienes en esta coyuntura se les debería exigir la misma transparencia” y dijo que “lo ocurrido lleva a cuestionarse si se volverá al examen presencial, como en otros lados, en un ambiente controlado…

“La lección es amarga, pero celebro que la UNAM tome el toro por los cuernos” dijo y refirió “la salida de la secretaria general” y asegura que “hacerse de la vista gorda habría sido peor, pero el golpe está dado y aprendemos la lección”.

Finalmente, el investigador concluyó que la experiencia “revela la necesidad de oportunidades educativas de calidad, las alternativas como las Universidad Benito Juárez tienen muchos problemas, la educación superior debe tener calidad”.

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