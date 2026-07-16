“La migración no debe criminalizarse”: Sheinbaum sobre orden de reanudar redadas en E.U.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, 20DICIEMBRE2023.- Cientos de migrantes, muchos acompañados de niños de brazos, se acercan al Río BrLa presidenta Sheinbaum afirmó que no se debe condenar la migración, tras orden de Trump. avo, algunos en bicicleta, con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos, en donde seguramente serán detenidos y procesados. Muchos de ellos serán deportados a sus países de origen, mientras que la mayoría anhela conseguir asilo político en aquella nación. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Condenó la presidenta Claudia Sheinbaum, la orden de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de reanudar de inmediato los operativos de detención y los controles de tránsito en el país vecino.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió en la necesidad de no criminalizar a los migrantes mexicanos y otras nacionalidades, por lo que insistió que se debe cumplir con los derechos humanos de todas y todos.

TE PODRÍA INTERESAR:Pide Sheinbaum defender derechos de mexicanos en E.U… “no podemos seguir con cartas”

“Bueno, saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse, pero la migración no debe criminalizarse, per se. Si hay una persona que, por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos. Si hay una persona que cometió un delito, pues, que se le siga su proceso por ese delito. Pero si hay una persona que lleva 30 años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo, en otros no. Pues, que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen, en este caso, nosotros”

TE PODRÍA INTERESAR: Más de 14 mil mexicanos están detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos

Respecto a la información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la muerte, de un mexicano durante un operativo migratorio, al ser atropellado por un camión, Sheinbaum Pardo confirmó que la víctima ya fue identificada.

“Me informó hace, día de ayer ya no hablé con él de este tema, pero de inmediato, cuando ocurrió, me informó y se pusieron en contacto con las familias de parte del consulado. Y para ver si tenemos el nombre de, este, mexicano, que, en efecto, en un operativo del ice, él corre y, al cruzar una calle, es atropellado. Entonces, se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo, tanto de en la forma diplomática como en las denuncias directas”.

TE PODRÍA INTERESAR: México demandará a empresas privadas que operan centros de detención de ICE

Reconoció que hasta el momento no ha mantenido una nueva comunicación con Trump, para hablar del trato a connacionales, sin embargo dijo, ha sido un asunto que se ha tratado con anterioridad. Después que el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, comentó que la Presidenta no ha planteado con su homólogo las denuncias, la Jefa del Ejecutivo Federal recordó que es un asunto que ya ha el canciller Roberto Velasco Álvarez con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, y con funcionarios del Departamento de Estado.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.