Sheinbaum descarta reunión con CNTE; consulta educativa será con todos los maestros

Maestros de la Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se manifestaron al exterior de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública.

La discusión debe ser con los maestros y dentro de las aulas, fue el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, al descartar nuevamente alguna reunión o diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que este jueves reactivaron sus movilizaciones en la Ciudad de México.

Durante la mañanera la Primera Mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de abrir un espacio vespertino para mantener acercamiento con dicha sección del magisterio; sin embargo, enfatizó que la CNTE carece de representación sindical a nivel nacional, por lo que la consulta en materia educativa se realizará con todas y todos los maestros del país con voto libre e incluso dijo, secreto, sobre la transformación de la evaluación docente.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la consulta a los maestros?

“Y una exposición de motivos. Son los maestros, no es la CNTE, con todo respeto la CNTE tiene la representación sindical en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas, nada más. Sí, pero la reforma es para todos los trabajadores Y sí, es para las y los maestros y también hay otros maestros de la Ciudad de México, de Querétaro, que tienen sus posiciones. Entonces por eso decimos, “escuela por escuela”... Aquí yo les di 2 días de cita y no llegaron”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum Pardo mencionó que su gobierno está planteando un mecanismo democrático para que todas y todos los docentes del país expresen su opinión, al tiempo que dijo que se está escuchando a los disidentes, pero enfatizó que no puede ser a través de la mañanera como se resuelvan distintos puntos de inconformidad.

¿Cómo se definirá la evaluación de los docentes?

“Si me planteas que aquí se debata con la CNTE te digo no. Hay otros espacios para debatirlo. ¿Cuáles son esos espacios? Las escuelas. Y la discusión de cómo debe evaluarse a los maestros, es de los maestros y es decisión de los maestros y las maestras. Debate público, aquí pues es un espacio en donde se debate con ustedes abiertamente. Totalmente abiertamente y cada quien tiene un espacio público para definirlo. La CNTE tiene su espacio para debatir y para hablar públicamente. La Presidencia de la República tiene su espacio y hay un debate conjunto”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por ello insistió la jefa del Ejecutivo Federal que debe participar cada una de las y los maestros del país para que se tengan decisiones que beneficien a todas y todos y no sólo a representantes sindicales. Respecto al voto, comentó la necesidad que sea secreto para evitar regresiones o cualquier acto que lleve a la corrupción y permita desarrollo profesional.

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