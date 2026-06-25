Roberto Lazzeri inicia funciones como embajador de México en Estados Unidos

Roberto Lazzeri y Mónica Crowley, jefa de protocolo en el Departamento de Estado

Roberto Lazzeri Montaño asumió funciones como embajador de México en Estados Unidos tras su llegada a Washington y el inicio formal de actividades diplomáticas ante el gobierno estadounidense. Su nombramiento recibió ratificación por parte de la Comisión Permanente del Senado el pasado 10 de junio.

El funcionario realizó la entrega de copia de sus cartas credenciales ante la jefa de protocolo del Departamento de Estado, procedimiento que formaliza su acreditación como representante oficial del Estado mexicano ante la administración del presidente Donald Trump.

Ratificación y experiencia en política económica

Durante el proceso de designación, el Senado destacó la trayectoria profesional de Lazzeri Montaño en áreas relacionadas con finanzas públicas y política económica internacional. El nuevo embajador acumula alrededor de dos décadas de experiencia dentro del sector público y financiero.

Publicación de la embajada de México en EEUU (Vía X) Ampliar

Antes de asumir la representación diplomática en Washington, ocupó cargos estratégicos vinculados con desarrollo económico, financiamiento público y coordinación institucional.

Prioridades para la relación México–Estados Unidos

En un mensaje difundido tras el inicio de actividades, Lazzeri señaló que la relación bilateral exige cooperación constante debido al nivel de integración económica, histórica y social entre ambos países.

Entre los objetivos planteados para esta nueva etapa mencionó el fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la protección de la comunidad mexicana residente en territorio estadounidense y la promoción de condiciones que favorezcan la prosperidad compartida.

Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en EEUU. Ampliar

Relevo en la representación diplomática

Con esta designación concluye la gestión de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la embajada mexicana en Estados Unidos, responsabilidad que desempeñó desde febrero de 2021.

La llegada de Lazzeri representa el relevo en una de las posiciones diplomáticas más relevantes para México debido al volumen de intercambio económico, movilidad humana y coordinación política entre ambas naciones.

Trayectoria en el sector financiero y gubernamental

Previo a este nombramiento, Roberto Lazzeri ocupó la dirección general de Bancomext y Nacional Financiera. También encabezó la Oficina de Coordinación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, función que desempeñó desde julio de 2023.

Durante el periodo de transición entre administraciones federales colaboró con equipos económicos del gobierno y participó en procesos de coordinación institucional relacionados con política financiera.

Publicación de @robertolazzeri / Vía X Ampliar

Formación académica y experiencia profesional

Lazzeri es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Su carrera en el servicio público comenzó en 2005 dentro de la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, donde trabajó en temas relacionados con administración de deuda pública. Posteriormente ocupó responsabilidades en Banobras especializadas en estructuración y financiamiento de proyectos subnacionales.