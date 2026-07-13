Pide Sheinbaum defender derechos de mexicanos en E.U… “no podemos seguir con cartas”

México solicitará la intervención de organismos internacionales por el asesinato de 17 mexicanos detenidos por ICE en Estados Unidos, afirma la presidenta Sheinbaum.

El gobierno de México presentará distintas denuncias este lunes, por la muerte de 17 connacionales detenidos en Estados Unidos, entre ellos Lorenzo Salgado, asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y por quien se registraron distintas protestas el pasado fin de semana.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el canciller Roberto Velasco ya informó de las primeras acciones al embajador del país vecino en México, Ronald Johnson, ante la preocupación por la violación de derechos humanos de connacionales.

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“Ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales . Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo. Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador, previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos detenidos en Estados Unidos”.

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Hizo un llamado a los integrantes de todos los partidos políticos para manifestarse y exigir el cumplimiento de derechos humanos a través de la solicitud de información sobre lo que realmente ocurrió a los mexicanos.

“No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información. Y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer, porque desde mi perspectiva, no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo”.

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Negó que estas expresiones puedan afectar de alguna forma la relación que mantienen los gobiernos de ambos países, pero enfatizó que su administración no se mantendrá omisa.

“No, no marca ningún cambio. Yo creo que es obligación de cualquier gobierno establecer una defensa de sus connacionales en el exterior. No, no marca una condición en la que queremos afectar la relación entre México y Estados Unidos. Pero imagínense si fuéramos omisos. Pues, yo digo, este es un asunto de todas y todos los mexicanos. No es sólo de la presidenta, no es solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como mexicanos les indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación de por medio. O que se diga, fue, fue suicidio sin explicación clara de por medio”.

Solicitarán intervención de la ONU en el caso

Recordó que el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo generó incluso indignación por parte del alcalde de Houston, John Whitmire, quien acusó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ocultar pruebas e información clave del asesinato del ciudadano mexicano; ante ello mencionó que se solicitará al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, que intervenga en el caso.

“No podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Entonces, por eso pasamos a decir, que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable. Igual los departamentos de Justicia o las fiscalías estatales en donde ocurrieron estos hechos. Y también la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiéndole también su intervención en este caso. Eso no tendría por qué lastimar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y aquí sí debería de haber unidad de todas y todos los mexicanos. Puede haber muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero no veo por qué el proteger a los mexicanos en el exterior no sea algo que nos unifique. Entonces, por eso hago el llamado”.

Enfatizó que ante esta situación no debe importar la posición política, ni económica o si se es del sur o centro del país y todos deben exigir un alto a la violación de derechos humanos en el exterior. La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que quien no quiera firmar el llamado con la exigencia a Estados Unidos deberá brindar una explicación a la ciudadanía.

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