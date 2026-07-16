FGR determinará posible responsabilidad de Gertz Manero sobre caso de “El Jano”

la Fiscalía General de la República, quien determine alguna posible responsabilidad de su ex titular, Alejandro Gertz Manero en el caso de la extradición a Estados Unidos, señaló la presidenta Sheinbaum.

Aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum que deberá ser la Fiscalía General de la República, quien determine alguna posible responsabilidad de su ex titular, Alejandro Gertz Manero en el caso de la extradición a Estados Unidos, de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, encargado de llevar a Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, al país vecino.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que sólo puede ser dicha instancia la que determine si se dio alguna omisión del ex Fiscal, por los hechos ocurridos en junio de 2024, cuando también fue trasladado Joaquín Guzmán López.

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“Sí, que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer dio, pues, lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad, pues, tiene que determinarlo la propia fiscalía. Bueno, ayer mencionó la fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la fiscalía, y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, e incluso poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración. Hay esa posibilidad en los Estados Unidos”.

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A pesar de esto y los cuestionamientos sobre la decisión que el imputado fue extraditado a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo insistió que lo importante del caso es determinar si hubo responsabilidad e injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos ya que enfatizó, hay contradicciones en la información oficial.

“El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estas estos 2 presuntos delincuentes a Estados Unidos. Porque la información que dio el gobierno de Estados Unidos en su momento, a través del embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la fiscalía a la revisión del avión, es que no habían tenido ninguna participación. Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI en una feria, pues hay una contradicción. Ese es el tema central, más allá de si se envió a esta persona, que en su momento no se conocía que había sido el piloto de esa aeronave, y que después, ahora con la fiscal, se conoció que, en efecto, sí era ese piloto”.

La Jefa del Ejecutivo Federal evitó responder al cuestionamiento si se siente satisfecha con el trabajo de la Fiscalía en el periodo de Gertz Manero y enfatizó que simplemente fue lo que ocurrió en su momento por lo que dijo, se deberá esperar al avance de las investigaciones y procesos que decida realizar la Fiscalía General de la República.

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