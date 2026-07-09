Entró en vigor la jubilación anticipada: Sheinbaum otorga el retiro a los 54 a las nacidas en 1977

El nuevo programa de jubilación anticipada entró en vigor tras el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajadores del Estado.

Las mujeres nacidas en 1977 crecieron pensando que les tocaría trabajar en el servicio público prácticamente hasta los 60 años, igual que les pasó a muchas generaciones antes que ellas. Pero las reglas cambiaron y ahora ese panorama dio un giro importante. Quienes hoy ya van de salida de los 40 quedaron justo en una generación que será de las más beneficiadas con el nuevo esquema de retiro.

Se trata de uno de los retiros más jóvenes que contempla este nuevo esquema de jubilación. Hoy en W Radio hablamos precisamente de este tema.

La carambola de la Generación del 77

Para las trabajadoras nacidas en 1977, hacer cuentas sobre el retiro ya cambió por completo. El calendario de transición del ISSSTE va bajando poco a poco la edad mínima para jubilarse, y eso hace que esta generación llegue justo en el momento indicado. Cuando estas trabajadoras cumplan 54 años, el calendario oficial ya habrá reducido la edad mínima hasta ese punto.

Mientras generaciones anteriores tendrán que esperar hasta los 56 o incluso 58 años para retirarse, las nacidas en 1977 podrán hacerlo antes, lo que significa menos años de trabajo y la posibilidad de jubilarse todavía en una etapa activa.

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El efecto dominó: Los otros grupos beneficiados con jubilación anticipada

La ventaja de este decreto es que no beneficia únicamente a las personas nacidas en 1977. El calendario de transición está hecho para ir reduciendo la edad de retiro de manera gradual y beneficiar a distintas generaciones del servicio público.

El primer grupo ya comenzó a ver los cambios entre 2025 y 2027. En este periodo pueden jubilarse los hombres que cumplen 58 años y las mujeres que llegan a los 56, siempre que también reúnan los años de servicio requeridos.

Después vendrá el siguiente escalón. Entre 2028 y 2030 la edad bajará a 57 años para los hombres y 55 para las mujeres, acercando cada vez más el retiro para quienes todavía siguen activos.

Y finalmente, a partir de 2034 la reducción llegará a su límite y esas edades quedarán establecidas de forma permanente. En ese momento, los hombres podrán jubilarse desde los 55 años y las mujeres desde los 53, siempre que cumplan con los requisitos de cotización y años de servicio que establece la ley. Esto beneficiará principalmente a quienes nacieron a finales de los años setenta y principios de los ochenta.

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