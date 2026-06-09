Más de 14 mil mexicanos están detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos / Andrew Lichtenstein

En Estados Unidos actualemente hay 14 mil mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco.

¿Cuántos mexicanos permanecen en centros migratorios de Estados Unidos?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, indicó que algunos están en espera de ser repatriados y otros interpusieron un recurso.

“En cuanto al número de detenidos, se mantiene estable de lo que hemos mencionado previamente. Hay aproximadamente 14 mil detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados, o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto”. —

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¿Qué se sabe sobre los casos de connacionales fallecidos bajo custodia migratoria?

El funcionario explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha informado sobre los casos de connacionales fallecidos durante su detención por autoridades migratorias, por lo que dijo, se da seguimiento con las autoridades norteamericanas.

“No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo”, señaló. Y además, hay varios juicios al interior de Estados Unidos que se están resolviendo sobre este mismo punto".

“Están en distintas etapas procesales. Hay uno en específico que tiene que ver con el centro de Adelanto en California, que es donde más personas lamentablemente perdieron la vida, y naturalmente que sus familias están exigiendo que haya justicia, y estamos también esperando que los jueces emitan una resolución”. —

Centro de detención en Elkridge, Maryland. / Baltimore Sun Ampliar

¿Existe un acuerdo para recibir migrantes de otras nacionalidades en México?

En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la existencia de algún acuerdo con el gobierno de Donald Trump para recibir a migrantes en nuestro país, sin embargo dijo, ello sólo se da por razones humanitarias.

“Por razones humanitarias los recibimos. Sobre todo en la frontera norte. No es que haya un acuerdo de tercer país o no sé cómo se llama, tercer país o no sé. Eso no existe. No hay un acuerdo. Lo que el, sí, pues somos un país humanitario que en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades pues no se les rechaza. Llegan a México, se les atiende y se ve si quieren regresar a su país de origen o eh si se quieren quedar en México, bajo qué condiciones pueden quedarse. Entonces sí se han recibido de distintas nacionalidades y es por razones humanitarias que se les recibe”. —

Dijo que se sigue trabajando con organizaciones internacionales para dar atención al problema migratorio.

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