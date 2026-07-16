Anuncia Sheinbaum inversión de 20 mmdp en saneamiento de ríos

El gobierno federal mantiene el compromiso de recuperar los cuerpos de agua del país, más allá de un asunto penal, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, al dar a conocer la inversión que mantendrá su administración de 20 mil millones de pesos para mejorar las condiciones principalmente de tres ríos: Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, los más contaminados del país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el objetivo es lograr una limpieza duradera, instalando plantas de tratamiento y asegurando el presupuesto para su operación continua.

“A la fecha llevamos cerca de 22 mil 500 millones de pesos invertidos entre 2025 y 2026 , o lo que vamos a invertir en 2026, pero en total son 20 mil millones de pesos que se van a invertir con el objetivo de que estos tres ríos, pues, queden saneados y que sea de largo plazo, no solamente que un año ya limpiamos y al otro año vuelve igual, sino que queden las plantas de tratamiento y el presupuesto para esas plantas de tratamiento y su operación para que se mantengan los ríos limpios”.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informa avances del saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.



Con inversión superior a dos mil millones de pesos en 2025-2026, el gobierno federal trabaja en 93 proyectos en beneficio de 25 millones de personas de 61… pic.twitter.com/erji0Iga9E — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 16, 2026

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Y es que destacó que los principales factores de contaminación de los ríos en México son los drenajes municipales sin tratamiento, descargas industriales, basura y azolve por deforestación. En ese escenario explicó las acciones que se mantienen.

“Entonces, ¿qué estamos haciendo? Drenajes marginales, se llaman así. Son drenajes que, a un lado del cauce del río, o, bueno, tuberías de drenaje, que a un lado del cauce del río van captando todos los drenajes, y ese drenaje ya llega a las plantas de tratamiento. También estamos usando esquemas de descontaminación, que no son las grandes plantas de tratamiento, sino esquemas biológicos, que son los humedales. Estamos, obviamente, trabajando con la población para evitar los tiraderos de basura y recogiendo la basura, estamos desazolvando y recuperando los cauces de los ríos y haciendo laderas en los ríos que nos permitan evitar que vuelva a solvarse”.

Sheinbaum Pardo reconoció que ante las superviosiones que se han realizado se ha detectado la responsabilidad de empresas que incumplen las medidas ambientales, sin embargo enfatizó que más allá de buscar penalidades, enfatizó que trabaja en conjunto para la reparación del daño. La estrategia de saneamiento de ríos también contempla la colaboración con las industrias para corregir las afectaciones ambientales.

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Inspecciones, multas y acciones contra la contaminación

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena detalló que 89 empresas en el Atoyac, 63 en Tula, 128 en Lerma, fueron visitadas y sancionadas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, detalló que sí ha habido clausuras. “Son fundamentalmente textileras. También hay otras industrias. Hemos inspeccionado 280 empresas, 63 en Tula, y en Atoyac hemos visitado 89 empresas, muchas de ellas texileras. Y aquí el problema, señora presidenta, es que las grandes plantas texileras, ya identificamos el problema, ya visitamos 89 empresas en el Atoyac, 63 en Tula, 128 en Lerma, y les hemos impuesto en en multas de 56000000 de pesos a todas las que hemos visitado, 8 clausuras, y de ahí muchas de ellas han sido de la Atoyac”.

Precisó que se han inspeccionado descargas industriales, tiraderos clandestinos y zonas de riesgo, restaurado áreas naturales protegidas y mejorado la calidad del agua con nuevas plantas de tratamiento, entre los hallazgos, dijo, se encontraron 479 tiraderos clandestinos, responsabilidad en parte, por habitantes de las regiones.

“479 tiraderos clandestinos hemos encontrado en estos ríos, porque francamente los ríos son vistos muchas veces como el basurero donde la gente va y tira todo. Necesitamos hacer paz con los ríos y reconectarnos con ellos. La siguiente, 460 industrias potencialmente contaminantes son las que hemos detectado. El 22% del suelo estaba en riesgo de está en riesgo de deforestación. Así es como nos encontramos los ríos, y por eso tenemos que resolverlo”.

Por su parte Efraín Morales López, director general de la Conagua, informó que el plan de saneamiento de ríos de los principales ríos del país contempla intervenir 63 kilómetros del río Atoyac, 74 kilómetros del río Tula, con atención especial a la presa Endhó, y 65 kilómetros del Lerma-Santiago.

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