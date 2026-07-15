¿Cómo va la seguridad en el Edomex? Reportan caída del 58% en homicidios dolosos
El promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México disminuyó de 6.6 a 2.8 casos en los últimos 21 meses, lo que representa un descenso histórico del 58 por ciento.
El promedio de homicidios dolosos en el Estado de México disminuyó de 6.6 a 2.8 casos diarios en los últimos 21 meses, lo que equivale a un descenso del 58 por ciento. Las autoridades vinculan este resultado a las labores desarrolladas en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, coordinadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con la participación de instancias federales, estatales y municipales.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, expuso estos datos.
El reporte oficial señala que durante el primer semestre de 2026 el indicador mantuvo su trayectoria descendente, con una reducción del 38.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.
¿Qué acciones destacaron las autoridades en materia de seguridad?
Al respecto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez manifestó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno permite consolidar la seguridad en la entidad, bajo la premisa de sumar esfuerzos para la tranquilidad de la población.
En el marco de esta misma estrategia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la captura de Alberto “N”, alias “El Virus”.
Este individuo, identificado como líder de un grupo delictivo y generador de violencia en demarcaciones del Estado de México y de la Ciudad de México, era un objetivo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
¿Qué permitió la reducción de homicidios en el Estado de México?
La aprehensión se concretó mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
La baja sostenida en el delito de homicidio doloso y las detenciones de objetivos prioritarios se ha dado gracias al intercambio de datos de inteligencia, el despliegue de elementos en el territorio, la prevención del delito y la coordinación entre corporaciones.