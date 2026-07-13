Nuevo decreto de jubilación de Sheinbaum: nacidas en el 79 conquistarán el retiro a los 54 años

El nuevo decreto de jubilación anticipada impulsado por Claudia Sheinbaum abre la posibilidad de retiro desde los 54 años para la generación de nacidos en 1979 bajo el esquema del ISSSTE

¿Naciste en 1979? Si empezaste a trabajar desde joven en el servicio público y formas parte del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE, debes saber esto. Con los cambios que contempla el decreto presidencial sobre jubilaciones, tu generación quedó en una posición que podría permitirle retirarse antes de lo que se tenía previsto hace algunos años.

Durante mucho tiempo, la expectativa era que los trabajadores del Estado tendrían que seguir laborando hasta edades cada vez más altas. Sin embargo, el nuevo calendario de reducción gradual colocó a quienes nacieron en 1979 entre las generaciones que podrían beneficiarse con una jubilación anticipada.

El cruce de fechas que beneficia a la generación de 1979

La clave está en el tercer bloque del calendario de transición del ISSSTE. De acuerdo con las nuevas reglas, entre 2031 y 2033 la edad mínima para jubilarse volverá a disminuir.

En ese periodo, las mujeres nacidas en 1979 podrán acceder a la jubilación al cumplir 54 años, siempre y cuando también reúnan los años de servicio que marca la ley.

En el caso de los hombres de esa misma generación, la edad mínima será de 56 años durante ese bloque de transición.

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No solo importa la edad

Aunque la edad es uno de los requisitos más importantes, no es el único. Para poder acceder a este beneficio también será necesario cumplir con los años de servicio establecidos por la ley.

Las mujeres deberán acreditar al menos 28 años de servicio, mientras que los hombres tendrán que comprobar 30 años trabajando para el Estado.

Así que, si naciste en 1979 y permaneces en el régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE, vale la pena seguir de cerca el calendario de transición, ya que tu generación es una de las que podrá retirarse antes conforme avance la aplicación gradual del nuevo decreto.

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