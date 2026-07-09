México demandará a empresas privadas que operan centros de detención de ICE

Para exigir justicia por los mexicanos que han muerto en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o en sus operativos, México decidió emprender denuncias penales contra quien resulte responsable.

Esta mañana, el canciller Roberto Velasco anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha pedido a la Fiscalía General de la República presentar las denuncias penales correspondientes por la muerte de 17 mexicanos en condiciones inexplicables en custodia de ICE.

Las demandas se presentarán en las fiscalías estatales y en el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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¿Qué otras acciones emprenderá el Gobierno de México?

Además, las dependencias iniciarán acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención de migrantes del otro lado de la frontera, en los que han perdido la vida 14 mexicanos, para que cesen operaciones.

El Gobierno mexicano intentó resolver los casos de los 17 mexicanos muertos en manos de autoridades migratorias por la vía diplomática.

Al no encontrar respuesta, el camino para exigir justicia será penal.

📸 En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) presentó las acciones legales que realizará la @SRE_mx tras el doloroso fallecimiento de un connacional el pasado 7 de julio en Houston, Texas.



Al… pic.twitter.com/oja0yhDy78 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 9, 2026

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¿Qué gestiones diplomáticas realizó México?

México había enviado al Gobierno de Estados Unidos 11 cartas diplomáticas de protesta para exigir una “investigación pronta y exhaustiva” sobre cada una de las muertes que se han ido registrando desde la entrada en vigor de la política antiinmigración del presidente Donald Trump.

También se habían presentado quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque sus recomendaciones no son vinculantes para Washington.

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