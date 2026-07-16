CNTE acusa incumplimiento de acuerdos y advierte que mantendrá movilizaciones en la Ciudad de México

La jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta firmada el 19 de junio de 2026, señaló el dirigente de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández.

La CNTE volvió a las calles con integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes realizaron un mitin frente a las oficinas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), donde acusaron el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y advirtieron que mantendrán la

Durante el acto, el dirigente de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, dio lectura a un pronunciamiento conjunto en el que señaló que la jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta firmada el 19 de junio de 2026.

“Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Ciudad de México, anunciamos una jornada de movilización este 16 de julio en respuesta al incumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta de la mesa firmada el 19 de junio del 2026 con la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. La protesta está convocada hoy frente a estas oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos. Señalamos que, ante la falta de cumplimiento de los compromisos pactados, vamos nuevamente a la movilización. También señalamos que no se ha cumplido el acuerdo de la reunión de seguimiento con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, y el titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.”

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🔴Maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la #CNTE se manifiestan afuera de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar de la SEP para exigir el cumplimiento de los acuerdos de la mesa tripartita del 26 de junio.



Al momento se mantiene sobre las banquetas y, por… pic.twitter.com/bCycX9xwcQ — W Radio México (@WRADIOMexico) July 16, 2026

El dirigente sostuvo que entre las principales demandas del magisterio se encuentran la basificación de docentes interinos, la homologación de prestaciones con otras entidades del país, el incremento al estímulo por grado académico, la recontratación de trabajadores desplazados, la ampliación de licencias de cuidados maternos y paternos y el cumplimiento del compromiso de no aplicar represalias contra quienes participaron en la huelga nacional.

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La movilización de la CNTE busca que estos compromisos sean atendidos por las autoridades educativas.

“Entre otros, los temas fundamentales es la basificación de interinos, la homologación de prestaciones con otras entidades federativas, como el aguinaldo. Aquí ganamos o percibimos 40 días de aguinaldo, en otras entidades como el Estado de México perciben 90 días de aguinaldo. El pago de estímulo por grado académico, como es maestría y doctorado, aquí en la Ciudad de México se pagan 23 pesos con 20 centavos a la quincena a quien tiene grado académico de maestría, y 70 pesos a la quincena a quien tiene grado académico de doctorado. Esto es una burla, por no decirlo de otra forma, mientras en el Estado de México perciben hasta cuatro mil pesos quienes tienen el grado de maestría.

Asimismo, la recontratación de desplazados que está sucediendo en estos momentos por reanudación de los titulares de las plazas interinas que ocupan nuestros compañeros, la ampliación de licencias de cuidados maternos y paternos y el cumplimiento irrestricto de que no habría represión económica, laboral y de ningún tipo a partir del primero de junio del 2026, a quienes participamos en la huelga nacional.”

Denuncian descuentos salariales a docentes

Pedro Hernández denunció que la organización entregó a la autoridad educativa cientos de expedientes relacionados con presuntos descuentos salariales a docentes que participaron en el paro.

“El día de ayer entregamos más de 900 expedientes a esta autoridad educativa de otro tanto número de reportes que están recibiendo nuestros compañeros que participaron en la huelga, y eso significa que, si no se detienen, aplicarán descuentos a los compañeros que nos hemos manifestado durante la huelga, pese al acuerdo que textualmente les acabo de leer.

La CNTE Ciudad de México reitera que la movilización busca presionar a las autoridades educativas para que atiendan los compromisos pendientes derivados de las negociaciones realizadas en la mesa tripartita del 19 de junio, y advertimos que mantendremos la organización y la protesta mientras no exista una respuesta satisfactoria a nuestras demandas. Unidos y organizados venceremos.”

La movilización continuará, de acuerdo con los integrantes de la organización, mientras no exista una respuesta a las demandas planteadas en las mesas de negociación.

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ahz.