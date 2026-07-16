Niega Sheinbaum descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que lo ocurrido al Tren Interoceánico fue un incidente, no accidente y se investiga. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que en el incidente, algunos vagones se movieron sin llegar a caer ni descarrilarse completamente, a pesar de ello enfatizó que se están realizando revisiones, sin afectar la reactivación del tren de pasajeros.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la marina y se están haciendo las revisiones.

-¿Tendrá alguna incidencia en la reactivación del del tren de pasajeros?

-De inmediato se va. Ah, el tren de pasajeros lo vamos a informar. Ya están las observaciones por parte de la empresa consultora, TÜV, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean. Ya están esas recomendaciones, las está trabajando Andrés Lajous con el corredor interoceánico, con el tren, y ya las vamos a informar pronto”.

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Sheinbaum Pardo insistió que en los próximos días dará a conocer toda la información sobre la reanudación del servicio de pasajeros del Corredor Interoceánico.

De acuerdo a la Secretaría de Marina, el incidente del transporte, no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños mayores, sin embargo fueron activados los protocolos de seguridad para retirar la locomotora y los vagones involucrados, además de liberar la vía y mantener la continuidad de las operaciones ferroviarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que lo ocurrido al Tren Interoceánico fue un incidente, no accidente y se investiga.

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