FIFA confirma la duración del show de medio tiempo de la final

Shakira en la inauguración del Mundial 2026 / Ryan Pierse - FIFA

Uno de los días más esperados por fin esta a punto de llegar para los aficionados al fútbol. La Final del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio y con eso, una edición más de la Copa del Mundo llegará a su fin.

Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México / Nick Potts - PA Images Ampliar

Artistas confirmados

Shakira y Burna Boy serán los encargados de cantar la canción del Mundial ´Dai Dai´, mientras que la banda BTS también estará presente, al igual que Justin Bieber.

Para el cierre del show del medio tiempo, el director de orquesta, Gustavo Dudamel y PS22 Chorus junto con Coldplay tendrán que cerrar con broche de oro.

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¿Cuánto durará el show de medio tiempo?

Según la FIFA, tendrá una duración de alrededor de 11 minutos, un poco más corto que el show de la NFL que suelen durar 13 minutos más o menos.

También aseguraron que será una producción de talla mundial y que tanto los asistentes al estadio como los televidentes lo podrán disfrutar por igual.

Robbie Williams y Laura Pausini previo a la final del Mundial de Clubes / NurPhoto Ampliar

¿Quiénes estarán en la ceremonia de clausura?

Aunado a los artistas que estarán presentes en el medio tiempo, también se confirmaron las celebridades que estarán previo a la Final del Mundial.

Los artistas, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson pondrán la música previo al gran juego, pero también asistirán el actor, Tom Cruise y el creador de contenido, IShowSpeed.

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El silbatazo inicial de la Final será a las 13:00 horas (tiempo centro de México), en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.