¡Isaac del Toro histórico! gana el tercer lugar en la Tour de Francia 2026

Tour de Francia 2026: Isaac del Toro consigue el tercer lugar y firma la mejor actuación de México. Getty Images / Dario Belingheri

El ciclismo mexicano vive uno de los momentos más importantes de su historia. Isaac del Toro terminó en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la carrera más prestigiosa del mundo.

El ciclista de UAE Team Emirates XRG selló su histórico resultado tras completar la etapa final con llegada a los Campos Elíseos de París. La edición 2026 fue conquistada por el esloveno Tadej Pogačar, quien obtuvo su quinto título del Tour de Francia, mientras que Remco Evenepoel finalizó en la segunda posición. Del Toro aseguró el tercer puesto después de mantener una actuación consistente durante las tres semanas de competencia.

Además del podio absoluto, el mexicano destacó entre los corredores más jóvenes de la competencia, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional y confirmando el crecimiento que ha mostrado durante toda la temporada 2026.

Isaac del Toro logra un resultado histórico para México en el Tour de Francia

Con apenas 22 años, Isaac del Toro escribió una página inédita para el deporte mexicano. Ningún ciclista nacional había conseguido finalizar entre los tres mejores del Tour de Francia desde la creación de la competencia en 1903.

Durante la edición 2026, el bajacaliforniano mostró regularidad tanto en las etapas de montaña como en la contrarreloj, lo que le permitió mantenerse entre los líderes de la clasificación general. En las jornadas decisivas resistió los ataques de sus principales perseguidores y conservó la ventaja suficiente para asegurar el podio.

Así fue el desempeño de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Del Toro llegó al Tour después de una temporada sobresaliente, en la que conquistó pruebas importantes del calendario WorldTour como el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, consolidándose como uno de los jóvenes talentos del ciclismo mundial.

A lo largo de las 21 etapas mantuvo un rendimiento sólido frente a rivales de gran experiencia. Su equipo, UAE Team Emirates XRG, respaldó su estrategia para defender el tercer lugar durante la última semana de competencia, especialmente en las etapas de alta montaña, donde logró ampliar la diferencia respecto a sus perseguidores.