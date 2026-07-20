“Son unos vendidos”: La Volpe explota contra la afición de la Selección Mexicana y destapa el negocio del Tri

La Volpe explota contra la afición de la Selección Mexicana y destapa el negocio del Tri / Jam Media

El “Bigotón” Ricardo Antonio La Volpe, uno de los técnicos más influyentes en la historia del fútbol mexicano, no se guarda nada. En sus últimas declaraciones, el exentrenador de la Selección Mexicana y creador del Lavolpismo arremetió fuerte contra la afición tricolor, a la que tildó de “vendidos” por su aparente falta de exigencia y apoyo condicionado a resultados.

Ricardo Antonio La Volpe / Jam Media Ampliar

¿Qué dijo exactamente La Volpe?

En entrevista y análisis recientes, La Volpe cuestionó el comportamiento de los seguidores mexicanos: llenan estadios y compran playeras pese a los fracasos constantes del Tri, pero exigen poco a directivos, jugadores y dueños de clubes. Para el argentino, esta “lealtad ciega” convierte a la afición en cómplice de un sistema que prioriza el negocio sobre el desarrollo deportivo.

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“Qué querés que te diga? Soy argentino, ¿qué quieres que te diga? Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos",, comentó La Volpe.

La Volpe, un crítico incansable del fútbol mexicano

No es la primera vez que el Bigotón dispara. Ha llamado “vendehumo” a varios técnicos extranjeros que llegan a la Liga MX sin compromiso real, criticó la falta de oportunidades para entrenadores mexicanos y lamentó la ausencia de una verdadera formación de talento.

La Volpe dirigió al Tri en el Mundial de Alemania 2006, clasificó “caminando” y dejó uno de los estilos más recordados del balompié nacional. Hoy, como analista, no duda en comparar ese equipo con el actual y señalar que la afición “vende” su pasión a cambio de shows mediáticos en lugar de exigir competitividad real.

La afición sigue haciéndose presente en los estadios y comprando boletos caros a pesar de eliminaciones tempranas en Copas del Mundo y Nations League.

Baja presión a la FMF y dueños de clubes, lo que permite que el “negocio” (multipropiedad, fichajes mediáticos) prevalezca sobre el deporte.

y dueños de clubes, lo que permite que el “negocio” (multipropiedad, fichajes mediáticos) prevalezca sobre el deporte. Comparación con otras selecciones: Argentina, Brasil o incluso rivales de Concacaf exigen más.

Ese Ricardo La Volpe es otro ejemplo de extranjero mal agradecido que muerde la mano que le da de comer.



Vino a México a matar su hambre, el país generosamente le abrió las puertas y hoy sigue viviendo de él , sin embargo, vean como el tipejo este se expresa de los mexicanos.… pic.twitter.com/cdPZ56WWPz — Santiago Roman Delgado (@SantiagoRomanD7) July 19, 2026

Argumentos en contra:

La pasión mexicana es inigualable: miles viajan a Mundiales, sacrifican su economía y llenan estadios en condiciones adversas.

Los problemas estructurales ( fuerzas básicas débiles, futbolistas naturalizados , falta de identidad) no los genera la afición, sino los directivos.

débiles, , falta de identidad) no los genera la afición, sino los directivos. Llamar “vendidos” puede sonar despectivo hacia gente que ama al Tri incondicionalmente.

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¿Qué debe hacer la afición mexicana?

La Volpe no solo critica: también propone. Exige idea de juego clara, agresividad, equilibrio y resultados que “gusten”. Para recuperar el apoyo total, el Tri necesita: