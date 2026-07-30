UEFA amenaza con boicotear los torneos de FIFA por el plan para vender parte del Mundial

La UEFA no participará en competencias oficiales de FIFA

La UEFA y sus 55 federaciones nacionales anunciaron que sus selecciones no participarán en competiciones de la FIFA mientras continúe el proyecto para transferir participaciones del Mundial y otros torneos a inversores privados.

La decisión, adoptada por unanimidad, abre una crisis entre los principales organismos del futbol internacional y pone bajo presión a la administración de Gianni Infantino. Europa exige que FIFA abandone por completo la iniciativa y ofrezca garantías vinculantes contra cualquier intento futuro de abrir sus competencias a capital privado.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026. / Image Photo Agency Ampliar

¿Por qué la UEFA amenaza con un boicot?

La propuesta de FIFA contempla la venta de participaciones en una entidad encargada de gestionar activos comerciales vinculados con la Copa del Mundo y otras competencias.

La UEFA sostiene que el Mundial representa un patrimonio deportivo construido por selecciones, futbolistas y aficionados, por lo que no debe convertirse en un producto de inversión. También acusa a FIFA de preparar el proyecto en secreto y sin una consulta suficiente con las federaciones responsables del futbol.

Logo oficial de la UEFA. / Mike Egerton - PA Images Ampliar

Europa teme que los inversores influyan en el futbol

El organismo europeo advirtió que el ingreso de capital privado podría colocar la rentabilidad financiera por encima de los intereses deportivos.

Según su postura, los accionistas podrían ejercer presión sobre el calendario internacional, los formatos de los torneos y otras decisiones estratégicas. La UEFA considera que federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados quedarían subordinados a los objetivos comerciales de los inversionistas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo al término de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

El boicot alcanzaría el Mundial y otros torneos de FIFA

La medida no se limita a una edición específica de la Copa del Mundo. La declaración señala que ninguna selección afiliada a la UEFA participará en torneos de FIFA mientras la propuesta permanezca vigente.

El retiro de Europa afectaría la presencia de potencias como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal, además de otras selecciones que representan una parte central del atractivo deportivo y comercial de los Mundiales.

Las oficinas centrales de FIFA están en Zúrich, Suiza. / Robert Hradil Ampliar

UEFA exige garantías antes de volver a competir

Las federaciones europeas condicionaron cualquier regreso a dos requisitos: la cancelación total del proyecto y la entrega de garantías formales de que FIFA no permitirá propiedad privada sobre su estructura de gobierno o sus competiciones.

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La UEFA afirmó que mantendrá una oposición firme hasta que se cumplan ambas condiciones. El organismo también acusó a FIFA de ejercer presión sobre las asociaciones nacionales para obtener respaldo a una transformación que considera irreversible.