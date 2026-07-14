¿Ventaja para Argentina? FIFA designa al árbitro favorito de Messi para la semifinal

Ismail Elfath y Lionel Messi en la final de Qatar 2022

Una vez más, los aficionados están furiosos con la FIFA por la designación del árbitro Ismail Elfath para las Semifinales del Mundial 2026.

Designación arbitral para la semifinal Ampliar

El encuentro que se llevará a cabo en Atlanta, ha desatado muchas acusaciones por la designación arbitral, aunado a las recientes polémicas en jugadas en los últimos juegos de Argentina.

¿Quién es Ismail Elfath?

Proveniente de Marruecos, debutó en 2012 y es árbitro FIFA desde 2016, actualmente trabaja en la MLS y le ha pitado cinco veces a Lionel Messi.

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Una vez como cuarto árbitro en la final del Mundial 2022 y cuatro veces como árbitro central en la liga de Estados Unidos:

Orlando City 2-4 Inter Miami

Inter Miami 4-1 New England

Inter Miami 3-1 Nashville

Inter Miami 1-1 Nashville (título de Inter Miami de la Leagues Cup 2023)

Ha dirigido en tres partidos del Mundial; Países Bajos vs Japón, España vs Uruguay y Noruega vs Brasil. Dos encuentros de fase de grupos y uno de Octavos de Final.

Hugo Lloris estrechando la mano de Ismail Elfath / Sebastian Frej/MB Media Ampliar

Reacción de los medios de comunicación ingleses

Tres de los más reconocidos medios de Inglaterra reaccionaron a la noticia de la designación arbitral para el encuentro que define a un finalista.

Daily Mail: “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo a pesar de las teorías de la conspiración que afirman que el torneo está amañado”.

The Sun: “Un oficial seleccionado por la FIFA que supervisó el mayor momento de Lionel Messi”.

Daily Mirror: “Árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido”.

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Los demás árbitros serán los estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes. Mientras que el italiano, Mauricio Mariani fungirá como el cuarto árbitro.