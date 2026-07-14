¿Ventaja para Argentina? FIFA designa al árbitro favorito de Messi para la semifinal
La FIFA otra vez volvió a estar en conversaciones por otra polémica que envuelve a los árbitros y Argentina.
Una vez más, los aficionados están furiosos con la FIFA por la designación del árbitro Ismail Elfath para las Semifinales del Mundial 2026.
El encuentro que se llevará a cabo en Atlanta, ha desatado muchas acusaciones por la designación arbitral, aunado a las recientes polémicas en jugadas en los últimos juegos de Argentina.
¿Quién es Ismail Elfath?
Proveniente de Marruecos, debutó en 2012 y es árbitro FIFA desde 2016, actualmente trabaja en la MLS y le ha pitado cinco veces a Lionel Messi.
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Una vez como cuarto árbitro en la final del Mundial 2022 y cuatro veces como árbitro central en la liga de Estados Unidos:
- Orlando City 2-4 Inter Miami
- Inter Miami 4-1 New England
- Inter Miami 3-1 Nashville
- Inter Miami 1-1 Nashville (título de Inter Miami de la Leagues Cup 2023)
Ha dirigido en tres partidos del Mundial; Países Bajos vs Japón, España vs Uruguay y Noruega vs Brasil. Dos encuentros de fase de grupos y uno de Octavos de Final.
Reacción de los medios de comunicación ingleses
Tres de los más reconocidos medios de Inglaterra reaccionaron a la noticia de la designación arbitral para el encuentro que define a un finalista.
- Daily Mail: “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo a pesar de las teorías de la conspiración que afirman que el torneo está amañado”.
- The Sun: “Un oficial seleccionado por la FIFA que supervisó el mayor momento de Lionel Messi”.
- Daily Mirror: “Árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido”.
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Los demás árbitros serán los estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes. Mientras que el italiano, Mauricio Mariani fungirá como el cuarto árbitro.