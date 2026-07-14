¿Quién es Keyne? El hermano de Lamine Yamal de 3 años que enamora al Mundial 2026

En medio de las emociones del Mundial 2026, donde Lamine Yamal brilla como una de las grandes figuras de España, un protagonista inesperado ha conquistado corazones en todo el planeta: Keyne Yamal, su hermano menor de solo 3 años. Con sus bailes, gritos de gol y celebraciones desbordantes, este pequeño se ha convertido en el “fan número 1” de La Roja y en una de las sensaciones virales del torneo.

Lamine Yamal y Keyne / GSI Ampliar

Un lazo fraternal muy especial

Keyne es el hermano de Lamine Yamal por parte de madre. Nacido en septiembre de 2022, es hijo de Sheila Ebana (madre de Lamine) y comparte con el futbolista del Barcelona una conexión profunda a pesar de la diferencia de edad. Lamine Yamal, que tiene ahora 19 años, lo describe con cariño: “Es como un hombre en el cuerpo de un niño… Es el mejor y me la paso genial con él. Estoy enamorado de él, es como mi hijo”.

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El jugador del FC Barcelona ha repetido en varias ocasiones que ver feliz a su familia, especialmente a su madre y a Keyne Yamal, es su mayor motivación dentro y fuera del campo.

El fenómeno viral del Mundial 2026

Desde el inicio del torneo, las cámaras no han podido resistirse a captar al hermano de la estrella en las gradas. Sus reacciones han dado la vuelta al mundo en redes sociales:

Celebraciones apasionadas tras los goles de España (como el grito de “¡Vamos!” tras el tercer tanto ante Austria).

(como el grito de “¡Vamos!” tras el tercer tanto ante Austria). Apariciones en la pantalla gigante del estadio que provocan risas del propio Lamine Yamal en el campo.

en el campo. Bailes y saltos de alegría que ya acumulan millones de vistas en plataformas digitales.

Medios internacionales como The Guardian, People y The Athletic lo han bautizado como “la superestrella fan de España” o “el mayor fenómeno del Mundial de fútbol fuera de la cancha”. En España, la revista ¡Hola! lo resumió perfecto: “Aunque siempre hay una estrella en la competición, en esta ocasión el mayor fenómeno no es ni un deportista… Se trata de Keyne”.

Keyne / David Ramos Ampliar

Familia Yamal: raíces y apoyo incondicional

Lamine y Keyne comparten madre, Sheila Ebana, de origen ecuatoguineano. El futbolista también tiene una hermana menor, Baraa. A pesar de que los padres del delantero se separaron cuando él era pequeño, la familia de Lamine Yamal se mantiene unida y es un pilar fundamental en su carrera. Keyne Yamal suele acompañar a su hermano en partidos del Barcelona y de la selección de España, convirtiéndose en una presencia habitual y adorable en las celebraciones.

¿El futuro crack?

Aunque apenas tiene 3 años, los fans ya bromean con que Keyne podría seguir los pasos de Lamine Yamal. Por ahora, su rol es ser el alma de la fiesta y recordar a todos que el fútbol del Mundial 2026 también es emoción pura, familia y alegría sin filtros.