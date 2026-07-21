El Estadio Ciudad de México registró la mejor asistencia del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México registró la mayor cantidad de asistentes en el Mundial 2026 / Ezra Shaw - FIFA

El reconocido Estadio Ciudad de México, fue testigo de su tercera inauguración de un Mundial, también fue el primer recinto en recibir tres veces la Copa del Mundo.

Estadio lleno en el juego de México vs Inglaterra / Julian Finney - FIFA Ampliar

Promedio la mayor asistencia en cuanto a los recintos que albergaron el Mundial 2026. De acuerdo con cifras oficiales, el estadio CDMX recibió a 404 mil 120 aficionados en cinco encuentros, lo que dejó un promedio de 80 mil 824 espectadores por encuentro.

Le ganó por poco al Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, aunque albergó ocho juegos, no alcanzó a llenar al 100% el recinto, por lo que terminó con un promedio de 80 mil 648 aficionados.

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Aunque registró la mayor cantidad de asistentes acumulados en toda la Copa del Mundo con 645 mil 186 espectadores, también fue el estadio que recibió la Final del Mundial.

¿Qué partidos recibió el Estadio Ciudad de México?

Fueron un total de cinco partidos los que se disputaron en la capital del país, cuatro de ellos fueron de la Selección Mexicana. El primer encuentro fue el 11 de junio, la inauguración de la Copa del Mundo en el que México venció 2 por 0 a Sudáfrica.

Banderas de México fueron colocadas en cada asiento previo al partido contra Inglaterra / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

El segundo partido fue un encuentro de la Selección Colombia ante Uzbekistán, en el que los Cafetaleros ganaron 3 por 1. Después México se enfrentó a República Checa en la última fecha de la fase de grupos. Los dirigidos por Javier Aguirre golearon 3 por 0 a los checos.

En Dieciseisavos, México jugó ante Ecuador, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez vencieron a los sudamericanos y avanzaron de ronda.

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En el último juego en la CDMX, Jude Bellingham y Harry Kane se encargaron de eliminar a la Selección Mexicana, a pesar de jugar con un hombre más 40 minutos.

Esto reflejó que México está listo para albergar más eventos deportivos, como el próximo Mundial de Clubes y posiblemente otra vez una Copa del Mundo junto con Estados Unidos.