Isaac del Toro resiste la escalada en los Alpes y conserva el podio del Tour de Francia

Isaac del Toro superó una de las pruebas más duras del Tour de Francia 2026 y mantuvo el tercer lugar de la clasificación general tras la etapa 19, disputada entre Gap y Alpe d’Huez.

El ciclista de Ensenada cruzó la meta en la séptima posición, con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 38 segundos. El resultado le permitió defender su lugar en el podio y ampliar la diferencia respecto al cuarto clasificado, a pocos días del cierre de la competencia.

Isaac del Toro supera una jornada clave en Alpe d’Huez

La etapa 19 tuvo un recorrido de 127.9 kilómetros y acumuló cerca de 3 mil 500 metros de desnivel. El trayecto incluyó varias ascensiones antes del final en Alpe d’Huez, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo internacional.

Del Toro resistió el ritmo de los principales aspirantes y evitó pérdidas que pusieran en riesgo su posición general. Su desempeño resultó clave ante la presión de los corredores que buscaban desplazarlo del tercer puesto.

Isaac del Toro usó la casaca blanca por ser el mejor ciclista joven de la competencia. / Dario Belingheri Ampliar

Tadej Pogacar conquista la etapa 19

Tadej Pogacar se impuso en la cima de Alpe d’Huez y reforzó su liderato en el Tour de Francia. El esloveno terminó por delante de Lenny Martínez y Richard Carapaz, además de aumentar su ventaja en la clasificación general.

El triunfo también favoreció al equipo UAE Team Emirates, que conserva a Pogacar en la primera posición y a Del Toro dentro de los tres mejores de la competencia.

Isaac del Toro fue reconocido como el mejor ciclista joven después de la etapa 17 del Tour de Francia. / NurPhoto Ampliar

El mexicano protege el tercer lugar general

Isaac del Toro llegó a la jornada alpina con la misión de controlar los ataques de sus rivales directos. El mexicano cumplió el objetivo y fortaleció sus posibilidades de concluir el Tour dentro del podio.

La etapa anterior también exigió un esfuerzo considerable. Del Toro terminó en el puesto 17, pero conservó la tercera posición antes de afrontar el ascenso a Alpe d’Huez.

El Tour de Francia tiene 21 etapas / Tim de Waele Ampliar

Del Toro busca un resultado histórico para México

La presencia del bajacaliforniano en el tercer sitio de la clasificación general lo coloca cerca de uno de los mayores resultados para el ciclismo mexicano en una gran vuelta.

El desenlace aún depende de las últimas etapas, en las cuales deberá evitar caídas, problemas mecánicos o diferencias importantes frente a sus perseguidores. Su ventaja actual le permite mantener el control de su lugar, aunque el Tour todavía presenta retos de montaña antes de la llegada final.

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La lucha por el podio entra en su fase decisiva

El Tour de Francia se aproxima a su cierre con Pogacar como líder sólido y con Del Toro dentro del grupo que disputa los puestos de honor.

La resistencia mostrada por el mexicano en Alpe d’Huez confirmó su capacidad para competir ante los mejores escaladores del pelotón y elevó sus opciones de subir al podio final.