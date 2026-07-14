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¡Baile monumental! España aplasta a Francia y se mete a la final de la Copa del Mundo

Con un juego brillante, la España de Luis de la Fuente dominó 2-0 a Francia y se metió a la gran final de la Copa del Mundo.

España aplasta a Francia y se mete a la final de la Copa del Mundo

España aplasta a Francia y se mete a la final de la Copa del Mundo / Lars Baron

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

La Selección de España clasificó a la gran final de la Copa del Mundo después de darle un baile futbolístico a un poderoso equipo de Francia. La Furia Roja derrotó 2 goles a 0 a la escuadra francesa y buscará su segunda estrella el próximo domingo ante el vencedor entre Inglaterra y Argentina.

España aplasta a Francia y se mete a la final de la Copa del Mundo

España aplasta a Francia y se mete a la final de la Copa del Mundo / Shaun Botterill

Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron superiores de principio a fin. Desde el primer minuto impusieron condiciones y a los 22 de tiempo corrido abrieron el marcador. Lucas Digne cometió un penal infantil por una falta sobre Lamine Yamal y fue Mikel Oyarzabal quien se encargó de anotar el primer tanto del encuentro.

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A partir de ese momento, el conjunto español dominó las acciones del partido y no permitió que los franceses reaccionaran futbolísticamente. Didier Deschamps realizó varias modificaciones en el 11 titular para el segundo tiempo, pero tampoco funcionaron.

Y fue al minuto 60, cuando Pedro Porro anotó el segundo gol a favor de España después de una gran combinación con Dani Olmo en los linderos del área. Tras el segundo tanto español, Francia se cayó anímicamente y simplemente no fue capaz de generar peligro en la portería de Unai Simón.

Mikel Oyarzabal celebra gol

Mikel Oyarzabal celebra gol / Tullio Puglia - FIFA

De esta manera tan contundente, la selección española se metió a la gran final de la Copa del Mundo y buscará levantar su segundo título el próximo domingo cuando se mida al ganador entre Inglaterra y Argentina.

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