La hazaña que podría conseguir España si gana el Mundial 2030

Rodri levantando el trofeo del Mundial 2026 / Michael Regan - FIFA

Aunque apenas consiguieron su segunda estrella, la Selección Española de ganar el próximo Mundial, podría romper una mala racha de los anfitriones en Copas del Mundo, además de convertirse en la tercera selección en ser bicampeona.

Festejo de Ferran Torres y Nico Williams al gol de España / Michael Regan - FIFA Ampliar

Ninguna selección ha sido campeona en su país desde el Mundial 1998

Desde aquella Francia de Zinedine Zidane, ninguna selección anfitriona ha sido capaz de alzar un título en su tierra. Han pasado siete Mundiales en los que el país ha visto a otra escuadra salir campeón.

Pero eso no fue siempre así, ya que Uruguay ganó el campeonato en 1930, cuatro años después, Italia en su país alzó el título. Tres selecciones hicieron lo mismo; Inglaterra en 1966, Alemania en 1974 y Argentina en 1978.

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Por lo que de ganar en 2030, España podría romper la racha de más de dos décadas en las que ningún país anfitrión ha alzado el trofeo de la Copa del Mundo, aunque también podrían convertirse en la tercera selección ser campeona dos veces consecutivas.

España busca repetir la hazaña de Italia y Brasil

Otro hecho histórico que podrían conseguir los dirigidos por Luis de la Fuente es unirse a Italia y Brasil como las selecciones que han conseguido ganar dos Mundiales seguidos.

El primer país en conseguirlo fue Italia en las Copas del Mundo de 1934 y 1938. Fueron liderado por Giuseppe Meazza para vencer a Checoslovaquia. Cuatro años después, vencieron a Hungría para convertirse en los primeros bicampeones en los Mundiales.

Pelé jugando para Brasil en 1958 / Pictorial Parade Ampliar

Pasaron 20 años para que se repitiera la historia, esta vez Brasil con Pelé conquistó el fútbol, consiguieron el campeonato en 1958 y 1962.

Con apenas 17 años, Pelé llevó a su selección a ser campeona en Suecia 1958, pero no estaba solo, ya que también compartía vestidor con otras estrellas; Garrincha y Vavá.

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Por lo que de ganar la próxima Copa del Mundo, España además de romper una malaria, también se convertiría en la tercera selección en salir campeona del mundo consecutivamente.