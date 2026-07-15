Calendario SEP 2026-2027: Días sin clases y puentes confirmados para el nuevo ciclo escolar

Consulta los días sin clases y puentes del ciclo escolar SEP 2026-2027, con fechas tentativas para estudiantes de educación básica en México.

La Secretaría de Educación Pública ya hizo oficial el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, y si ya estás pensando en las vacaciones, los puentes o simplemente quieres organizarte con tiempo porque tienes hijos en la escuela, ya hay varias fechas que prácticamente se pueden ir marcando en el calendario.

Y es que hay descansos que están establecidos por ley y otros que, año con año, casi siempre se repiten. Así que aquí te contamos qué ya está prácticamente amarrado de acuerdo con lo publicado por la SEP.

¿Qué días feriados oficiales no habrá clases en el ciclo 2026-2027?

Hay descansos que no dependen de la SEP. Están marcados por ley y, por lo mismo, las escuelas de educación básica los respetan sí o sí, como:

El 16 de septiembre, por el Día de la Independencia

El tercer lunes de noviembre, por la conmemoración del 20 de noviembre

El 1 de octubre cada seis años, cuando corresponde el cambio del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre, por Navidad (aplica puente y vacaciones).

Y el día que determinen las autoridades electorales cuando haya jornada electoral.

A estos días podemos sumar los siguientes considerados en el nuevo calendario oficial que dio a conocer la SEP para el periodo escolar 2026-2027:

Miércoles 16 de septiembre de 2026.

Lunes 2 de noviembre de 2026.

Lunes 16 de noviembre de 2026.

Viernes 25 de diciembre de 2026.

Viernes 1 de enero de 2027.

Miércoles 6 de enero de 2027.

Lunes 1 de febrero de 2027.

Lunes 15 de marzo de 2027.

Miércoles 5 de mayo de 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario nuevo SEP 2026-2027: ¿cuándo publican las fechas del siguiente ciclo escolar?

¿Qué puentes se forman en el ciclo 2026-2027?

Los Consejos Técnicos Escolares suelen realizarse el último viernes de cada mes, así que estos son los descansos que permitirán que se forme un puente durante el ciclo 2026-2027:

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

TE PUEDE INTERESAR: SEP suspende clases 3 días seguidos: así perfila el calendario escolar 2026-2027 en México

¿Cuándo son los periodos vacacionales y el fin del ciclo 2026-2027?

En cuanto al cierre del ciclo escolar, todo apunta a que será el viernes 9 de julio de 2027. Los periodos vacacionales caen en las siguientes fechas y en este orden:

Las vacaciones de invierno serían del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las de Semana Santa abarcarían del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Y las vacaciones de verano comenzarían a partir del 10 de julio de 2027, una vez concluido el ciclo escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Por qué la SEP suspenderá clases 3 días seguidos en el ciclo escolar 2026-2027