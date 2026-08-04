¿Qué resguardaba la Videoteca de Canal Once? Estos son algunos de los contenidos que encontraron dañados

Mx - ¿De qué eran los contenidos de la Videoteca de Canal 11?

La Videoteca de Canal Once ha sido tema de conversación entre los usuarios de internet y medios de comunicación ya que, recientemente se viralizó la protesta que mantenían los y las estudiantes del IPN en las instalaciones de la televisora. Así, se hizo presente un debate en redes sociales que hasta implica a Cristina Pacheco pues, su directora general, Renata Turrent, dijo en diversas entrevistas y en un video publicado por la misma en su cuenta de X (antes Twitter) que la Videoteca de Canal Once sufrió daños irreparables. Por lo que te contamos qué fue lo que sucedió y qué contenidos fueron los afectados.

¿Qué fue lo que pasó en Canal Once?

Desde hace dos meses, las instalaciones de Canal Once fueron tomadas por estudiantes del mismo Instituto Politécnico Nacional (IPN) a manera de protesta por varias injusticias presentadas dentro de la institución educativa.

Entre las problemáticas principales se encontraban:

Exigencia de fondos: Aulas deterioradas, laboratorios sin insumos y equipos obsoletos

Servicios de conectividad: El internet retrasaba las actividades de los estudiantes, profesores y trabajadores administrativos

Salarios docentes: Cerca del 50% de los profesores trabajan por hora

Ante este descontento, se decidió tomar las instalaciones y hacer una huelga en estos pasillos de la institución.

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¿Qué fue lo que dijo Renata Turrent ante estos hechos?

De acuerdo con la directora general de Canal Once, Renata Turrent, compartió un video en redes sociales sobre este supuesto daño contra el archivo del canal. Asimismo, dijo que en todo momento se respetó la toma de instalaciones y más exigencias que tenían los y las estudiantes para que se cumpliera su pliego petitorio.

Asimismo, mencionó que aunque todo se encontraba bajo control, al momento de ingresar ella junto con 120 trabajadores, se encontraron que la Videoteca estaba dañada.

¿De qué trataban los contenidos dañados en la Videoteca del Canal Once?

De acuerdo con la misma directora general, los contenidos dañados se sabe hasta el momento que son cintas digitales, discos, cintas rotas y destruidas que no contienen copia de seguridad. Sobre todo, aquellos contenidos análogos.

Hasta el momento, informaron que comenzarán el inventario de sus contenidos para saber cuáles fueron dañados, sin embargo, se menciona que entre los que sufrieron fueron varios contenidos de Cristina Pacheco. Asimismo, circula en redes sociales con información no verificada por sus autoridades, la intervención de Estados Unidos junto con el PRI y PAN para destruir contenidos relacionados con las censuras de aquellos años. Sin embargo, esto no está confirmado y en caso de ser verdad, sería mucho más peligroso de lo que se cree.

Por ende, solo queda rescatar lo más que se pueda de esa memoria histórica que le pertenece a los ciudadanos mexicanos para resguardar y preservar los contenidos audiovisuales de la televisora.