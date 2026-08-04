Programa Hoy No Circula confirma qué autos no podrán circular este miércoles 5 de agosto en CDMX y Edomex. IA

El Programa Hoy No Circula continúa vigente este miércoles 5 de agosto de 2026 en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde aplica la medida ambiental. Si planeas utilizar tu automóvil este día, es importante verificar si tu vehículo tiene restricciones para evitar multas, remisión al corralón y contratiempos.

De acuerdo con el calendario del programa, este miércoles no podrán circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. La restricción se mantiene en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos foráneos también están sujetos a restricciones específicas.

¿Qué autos no circulan este miércoles 5 de agosto?

Para este miércoles 5 de agosto, el calendario del Programa Hoy No Circula establece las siguientes restricciones:

Engomado: Rojo.

Rojo. Terminación de placas: 3 y 4.

3 y 4. Hologramas: 1 y 2.

1 y 2. Horario: De las 5:00 a las 22:00 horas.

En el caso de los vehículos con placas foráneas, la restricción aplica de manera adicional en el horario establecido por el programa para este tipo de unidades.

Como ocurre diariamente, la medida busca disminuir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y mejorar la calidad del aire.

Los automovilistas deben considerar que el programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses donde actualmente se encuentra vigente.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del programa. De manera habitual, pueden circular:

Vehículos con holograma 00 .

. Vehículos con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos con holograma correspondiente.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos.

Unidades autorizadas para personas con discapacidad y otros casos previstos por la normativa ambiental.

Es importante recordar que estas condiciones corresponden al funcionamiento normal del programa y pueden modificarse si las autoridades ambientales activan una contingencia ambiental, situación en la que entraría en vigor el Doble Hoy No Circula.

Multa por incumplir el Hoy No Circula

Si un vehículo obligado a respetar el Programa Hoy No Circula circula durante el horario restringido, el conductor puede ser sancionado con una multa económica y el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, además de cubrir los costos correspondientes para recuperarlo.

Antes de salir de casa, verifica:

La terminación de tu placa.

El color del engomado.

El holograma de verificación.

Si existe algún aviso extraordinario por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Hasta la publicación de esta nota no existe un anuncio oficial de contingencia ambiental, por lo que el programa opera bajo las reglas ordinarias para este miércoles 5 de agosto de 2026. En caso de que la CAMe emita una actualización durante el día, las restricciones podrían modificarse.

El Programa Hoy No Circula forma parte de las estrategias implementadas para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y continúa siendo una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire. Por ello, revisar diariamente las restricciones permite a los automovilistas planificar sus traslados y evitar sanciones.