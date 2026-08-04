Adiós a la licencia permanente: quiénes no podrán tramitarla en CDMX antes de que acabe el programa

La Semovi establece restricciones para obtener la licencia permanente en CDMX; algunos conductores podrían quedar fuera del trámite por antecedentes viales.

Ayer aquí en W Radio te contamos que la licencia permanente de conducir en la Ciudad de México ya tiene los días contados. El programa terminará este año y, aunque todavía estás a tiempo de tramitarla, una vez que cierre el periodo establecido por las autoridades ya no habrá nuevas emisiones.

Pero más allá de la fecha límite, hay una pregunta importante que hacerse: ¿quiénes podrían quedarse sin la posibilidad de obtenerla? Pues ojo, porque la Semovi tiene reglas muy claras al respecto.

Licencia permanente CDMX: ¿quiénes no pueden tramitar?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, hay personas que no son elegibles para obtener la licencia permanente debido a su historial de infracciones o por antecedentes relacionados con la seguridad vial y para poder realizar el trámite, es indispensable:

No haber sido sancionado más de una vez por el programa Conduce Sin Alcohol.

No contar con sentencias por delitos relacionados con hechos de tránsito o seguridad vial.

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¿Te pueden cancelar la licencia permanente si ya la tienes en CDMX?

Totalmente, la Ciudad de México contempla distintos escenarios en los que este documento puede ser cancelado cuando el conductor incurra en conductas que pongan en riesgo la seguridad vial o afecten a otras personas.

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¿Cuáles son las razones por las que pueden cancelar una licencia permanente?

Las autoridades pueden cancelar la licencia permanente cuando el conductor incurra en alguno de los siguientes casos:

Provocar daños al mobiliario urbano.

Ser responsable de accidentes viales con víctimas graves o mortales.

Acumular sanciones por el programa Conduce Sin Alcohol.

Invadir carriles confinados, como los del Metrobús o el Trolebús.

Reincidir en infracciones de tránsito.

Acumular multas que permanezcan sin pagar.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente en CDMX?

La licencia permanente forma parte de un programa temporal impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México. Por eso, quienes quieran obtenerla todavía tienen oportunidad de hacerlo antes del 1 de enero de 2027, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que marca la Semovi.

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