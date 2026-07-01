Calendario nuevo SEP 2026-2027: ¿cuándo publican las fechas del siguiente ciclo escolar?

El calendario mostrado es ilustrativo. La SEP aún no publica las fechas oficiales del ciclo escolar 2026-2027.

El ciclo escolar 2025-2026 ya está dando las últimas patadas y, aunque en la mayor parte del país las vacaciones arrancan el 15 de julio, en algunos estados los alumnos ya guardaron la mochila antes por los ajustes locales y las altas temperaturas. Y mientras los niños ya andan pensando en la playa, las abuelas preguntando quién los va a cuidar y los papás haciendo cuentas para las vacaciones, hay una duda que cada vez se escucha más: ¿cuándo va a salir el nuevo calendario de la SEP para el ciclo 2026-2027?

Lo que extraña es que normalmente se publica en junio, pero ese mes ya se fue y hasta ahora no hay noticias oficiales. Por eso, muchos ya están con el ojo puesto en la SEP esperando las nuevas fechas.

¿Cuándo se publica el calendario SEP 2026-2027?

En años anteriores, el calendario escolar solía darse a conocer durante junio. Pero como este año las cosas vienen un poco retrasadas, la publicación podría darse:

Durante julio de 2026.

O incluso hasta agosto, cuando muchos ya estén disfrutando las vacaciones.

Todo dependerá de la Secretaría de Educación Pública, que es la única autoridad que puede confirmar las fechas del próximo ciclo.

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¿Por qué aún no se publica el calendario escolar?

La verdad es que no hay una explicación sobre el retraso. La SEP no ha dicho por qué todavía no aparece el calendario 2026-2027.

Eso sí, no sería la primera vez que pasa algo parecido. En otros años, la dependencia ha hecho ajustes por temas administrativos, cambios en la planeación o cuestiones académicas.

¿Dónde consultar el nuevo calendario SEP 2026-2027?

El calendario se publicará en:

El portal oficial de la SEP.

Las redes sociales verificadas de la dependencia.

El Diario Oficial de la Federación.

¿Qué incluirá el calendario SEP 2026-2027?

Cuando finalmente vea la luz, el nuevo calendario traerá toda la información que cada año buscan las familias y las escuelas.

Ahí vendrán las fechas de inicio y fin del ciclo escolar, los periodos vacacionales, los días festivos y las suspensiones de clases, además de los Consejos Técnicos Escolares y los periodos de evaluación.

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