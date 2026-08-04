Resultados de ingreso a Secundaria 2026: ¿Cómo y cuándo realizar la inscripción presencial a la escuela asignada?

Los resultados de ingreso a nivel secundaria 2026 han sido publicados este martes 4 de agosto de 2026 por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Así que si quieres saber cuándo y cómo se realizan las inscripciones presencialmente, te dejamos todos los detalles.

Primero… Conoce la escuela secundaria asignada

Si completaste el proceso de preinscripción a cualquier escuela secundaria 2026, puedes consultar en línea en qué sitio se quedó el registro del menor que esté a tu cargo.

Recuerda que necesitas el CURP del alumno o alumna, el número de folio y la Opción de Preinscripción del comprobante de registro. Una vez que se sabe esto, ahora sí podemos pasar a la inscripción presencial de la escuela asignada.

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Inscripción presencial: ¿Cuándo se realiza para ingresar a la secundaria 2026?

Una vez que conoces la escuela secundaria asignada al menor que se encuentra inscrito, podrás realizar la inscripción del 3 al 14 de agosto de 2026. En caso de no hacerlo, las autoridades gubernamentales han puesto en marcha la fase extemporánea presencial que se habilitará del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2026, pero ojo porque la disponibilidad de la escuela también es un factor para poder hacerlo o en dado caso, obtener el rechazo.

¿Cómo hacer la inscripción a secundaria 2026?

En realidad es muy sencillo hacer este tipo de trámites, por lo que solo necesitas acudir a la escuela secundaria asignada y llevar los siguientes documentos para que el o la menor, puedan seguir cursando sus estudios:

Acta de nacimiento

Certificado o constancia de término de primaria

Cartilla Nacional de Salud

Identificación Oficial (INE) del tutor o tutora

Así que revisa bien las fechas y páginas oficiales para que estés pendiente de cualquier modificación que pueda suceder en este periodo de tiempo.

Recuerda que el calendario escolar oficializado por la SEP comienza el 31 de agosto de 2026 y concluye el 9 de julio de 2027 para todos y todas las estudiantes de educación básica.