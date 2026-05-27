Por qué la SEP suspenderá clases 3 días seguidos en el ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incluirá varios periodos de tres días consecutivos sin clases durante el ciclo escolar 2026-2027, una medida que no responde a vacaciones extraordinarias, sino a la combinación de días festivos oficiales con actividades internas obligatorias para docentes. El ajuste ya genera dudas entre padres de familia por la cantidad de fines de semana largos contemplados en el calendario escolar.

La razón principal detrás de estas suspensiones es la realización de sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), encuentros mensuales donde maestros y directivos revisan avances académicos, planeación y estrategias educativas. Cuando estas reuniones coinciden con un viernes y se juntan con el descanso del sábado y domingo, se forman periodos de tres días seguidos sin actividades para estudiantes de educación básica.

Además de los Consejos Técnicos, la SEP también contempla suspensiones por fechas oficiales marcadas en la Ley Federal del Trabajo y jornadas de descarga administrativa. Todo esto forma parte del calendario autorizado por la autoridad educativa federal y aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Mx - Calendario / Iuliia Burmistrova Ampliar

La verdadera razón de los “puentes” escolares de la SEP

Aunque para millones de alumnos representa un descanso adicional, la SEP sostiene que estos días son necesarios para el funcionamiento académico y administrativo de las escuelas.

Las sesiones del Consejo Técnico Escolar tienen como propósito:

Evaluar el desempeño de estudiantes.

Ajustar estrategias de enseñanza.

Revisar avances del ciclo escolar.

Coordinar actividades entre docentes y directivos.

Por esa razón, durante esos viernes no hay clases para alumnos, pero sí actividades laborales dentro de los planteles educativos.

Qué fechas podrían generar descansos de 3 días seguidos

El calendario escolar 2026-2027 contempla varios fines de semana largos derivados de:

Consejos Técnicos Escolares.

Suspensiones oficiales por días festivos.

Descarga administrativa.

Entre las fechas que tradicionalmente generan estos puentes destacan los descansos por la Revolución Mexicana, el aniversario de la Constitución y el natalicio de Benito Juárez, además de los últimos viernes de cada mes por sesiones del CTE.

Mx - Calendario Escolar / Pla2na Ampliar

Qué dice oficialmente la SEP sobre estas suspensiones

La Secretaría de Educación Pública ha señalado que las suspensiones forman parte de la estructura oficial del calendario escolar y no afectan el cumplimiento del programa académico anual.

La dependencia también pidió a madres, padres y tutores consultar únicamente información difundida en plataformas oficiales, ya que en redes sociales suelen circular calendarios falsos o fechas incorrectas sobre supuestos megapuentes escolares.