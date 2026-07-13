Siguen la Cábala: Argentina usará la playera azul ante Inglaterra como en México 1986

FIFA accedió a que Argentina utilice la camiseta visitante para el encuentro ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026.

Celebración de Lionel Messi tras su gol ante Jordania / NurPhoto Ampliar

Luego de que hubiera una reunión entre la FIFA, AFA y la FA para determinar los detalles antes del juego, se confirmó que los argentinos vestirán de azul, igual que 40 años atrás.

Mientras que Inglaterra usará el mítico jersey blanco que ya han utilizado en 5 juegos de esta Copa del Mundo. Fue contra Panamá cuando vistieron de rojo, su playera visitante.

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Argentina solo ha usado una vez su camiseta de visitante. Fue ante Jordania, con victoria para los sudamericanos 3 goles por 1, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi fueron los anotadores de dicho duelo.

En los 5 enfrentamientos entre ambas selecciones, la Albiceleste solo ha utilizado su jersey alternativo en tres ocasiones.

Diego Maradona contra Inglaterra en el Estadio Azteca / Jean-Yves Ruszniewski Ampliar

La primera fue en Chile 1962, cayeron 3 por 1 en el segundo partido de la fase de grupos, en su debut vencieron por la mínima a Bulgaria, aunque quedaron eliminados tras el empate ante Hungría.

En México 1986, en Cuartos de Final, Diego Armando Maradona fue el encargado de que su selección avanzará de ronda. La “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, quedaron en la historia en la historia de los Mundiales y del fútbol.

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Por último, en Francia 1998, Argentina e Inglaterra se fueron a penaltis tras igualar 2 por 2 en 120 minutos. Desde los once pasos, los dirigidos por Daniel Passarella avanzaron de ronda.

En los únicos partidos en los que Argentina utilizó su jersey local fue en Inglaterra 1966 y en Corea/Japón 2002.