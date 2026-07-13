Inglaterra vs Argentina: Así fue el último clásico hace más de 20 años
Ya han pasado más de 20 años desde el último partido entre Los Tres Leones y La Albiceleste.
Inglaterra y Argentina se enfrentaron por última vez hace 21 años en un partido amistoso en Suiza, en el Stade de Genève en un duelo de preparación para el Mundial 2006.
Tres años después de la victoria de Inglaterra por la mínima en la fase de grupos en la Copa del Mundo de Corea/Japón, ambas selecciones se volvieron a ver las caras, ahora en un partido de cara al Mundial de Alemania.
El encuentro se jugó el 12 de noviembre y el resultado final fue 3 por 2 a favor de los ingleses con muchas figuras en el terreno de juego. Por parte de Argentina; Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Maxi Rodríguez. Frank Lampard, David Beckham y Steven Gerrard por Inglaterra.
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Los dirigidos por José Pekerman en ese momento, se fueron arriba en el marcador gracias a la anotación de Hernán Crespo al 34´, aunque cuatro minutos después, Wayne Rooney empató el encuentro.
En la segunda mitad, Walter Samuel le devolvió la ventaja a Argentina, aunque en los minutos finales, Michael Owen anotó doblete y le dio la victoria a los ingleses.
Y como es costumbre en los juegos entre ambas selecciones, hubo polémica en dos acciones. La primera fue en el segundo tanto de los argentinos, Samuel estaba en fuera de lugar, pero no se sancionó.
La segunda fue antes del tercer gol inglés, el árbitro Philippe Leuba no señalo un penalti contra Julio Cruz, justo después cayó el segundo gol de Owen que le dio la victoria al conjunto dirigido por Sven-Göran Eriksson.
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Dos jugadores clave de Argentina no tuvieron participación en ese encuentro, Javier Mascherano por lesión y Lionel Messi por suspensión.