Muere Rob Dieperink, árbitro que investigaba la FIFA antes del Mundial 2026

El mundo del fútbol está de luto. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este lunes 13 de julio de 2026 el fallecimiento de Rob Dieperink a los 38 años. Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, las autoridades neerlandesas investigan las circunstancias.

Rob Dieperink / BSR Agency Ampliar

Una trayectoria destacada truncada por la controversia Dieperink era un árbitro experimentado con una sólida carrera internacional. Dirigió 284 partidos en la liga profesional de Países Bajos, participó en la Eurocopa 2024 y estuvo en finales importantes. FIFA lo había seleccionado como VAR para el Mundial 2026, pero lo retiró de la lista en mayo tras un incidente en abril.

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En abril de 2026, durante un partido de Crystal Palace vs. Fiorentina en Londres, Dieperink fue arrestado por la Policía Metropolitana bajo sospecha de agresión sexual a un adolescente. Tras una investigación exhaustiva que incluyó CCTV y análisis de dispositivos, las autoridades cerraron el caso por falta de pruebas suficientes y no presentaron cargos.

El propio árbitro declaró públicamente que el caso estaba cerrado y expresó su tristeza por las acusaciones, que calificó como falsas.

Reacciones en el fútbol

La KNVB lamentó profundamente su pérdida: “Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado con experiencia internacional, pero sobre todo a un gran colega y persona dedicada”. FIFA también envió condolencias.

Sus familiares, amigos y la comunidad arbitral reciben el apoyo de todo el fútbol en estos momentos difíciles.

Mensaje de la Asociación Neerlandesa de Fútbol Ampliar

¿Qué sigue para el arbitraje neerlandés?

La muerte de Dieperink reabre el debate sobre la presión mental en el arbitraje de élite, los procesos de selección de FIFA y cómo se manejan las acusaciones graves antes de una resolución definitiva. Aunque el caso penal se cerró, la exclusión del Mundial marcó un antes y un después en su carrera.