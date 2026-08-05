Diego Luna llevará el cine mexicano al Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 con Ashes

México vuelve a destacar en uno de los festivales más importantes

El cine mexicano volverá a ocupar un lugar relevante en el panorama internacional gracias a Diego Luna, quien será una de las principales figuras nacionales presentes en la edición 2026 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). El actor protagoniza Ashes, una coproducción entre México y España que fue seleccionada para formar parte de Centrepiece, una de las secciones más importantes del certamen.

La película tendrá su estreno en Norteamérica durante el festival, un escaparate que cada año reúne a cineastas, productores, distribuidores y críticos de todo el mundo, convirtiéndose en una plataforma clave para impulsar nuevas producciones rumbo a la temporada de premios y al mercado internacional.

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Ashes abre una nueva etapa para Diego Luna

La participación de Diego Luna confirma el sólido momento que atraviesa su carrera tanto dentro como fuera de México. A lo largo de los últimos años, el actor ha alternado proyectos de gran alcance internacional con producciones que mantienen un fuerte vínculo con el cine latinoamericano.

Con Ashes, Luna vuelve a apostar por una historia desarrollada desde una colaboración entre México y España, consolidando una trayectoria en la que ha buscado impulsar narrativas con identidad propia y alcance global. La selección en Centrepiece representa un reconocimiento al proyecto antes de su llegada al público norteamericano.

Diego Luna. (Photo by Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images) / Victor LOCHON Ampliar

El talento mexicano también estará presente con otras producciones

La representación mexicana en Toronto no se limitará a Diego Luna. El festival también proyectará Flies, la más reciente película del director Fernando Eimbcke, quien continúa siendo una de las voces más reconocidas del cine nacional contemporáneo.

Además, el realizador Neto Villalobos Brenes presentará el estreno mundial de Love is the Monster, una coproducción entre Costa Rica, Perú, Panamá, Chile y México, lo que reafirma la creciente participación de la industria mexicana en proyectos internacionales y colaboraciones latinoamericanas.

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Un festival con cine de todo el mundo

La sección Centrepiece reunirá este año 54 películas provenientes de 50 países, incluyendo nuevas obras de cineastas reconocidos internacionalmente. La programación refleja la diversidad de historias y estilos que caracterizan al TIFF, considerado uno de los festivales cinematográficos más influyentes del mundo.

Además de Centrepiece, el festival contará con otras secciones dedicadas al cine experimental, documentales y producciones independientes, consolidando su papel como uno de los principales puntos de encuentro para la industria cinematográfica global.

Diego Luna. (Photo by Gisela Schober/Getty Images) / Gisela Schober Ampliar

Toronto, una vitrina para el cine mexicano

La edición número 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto se celebrará del 10 al 20 de septiembre de 2026 en Canadá. La presencia de Diego Luna y de otras producciones con participación mexicana confirma el buen momento que vive el cine nacional, cada vez con mayor presencia en festivales internacionales.

Más allá del reconocimiento artístico, participar en un evento de esta magnitud representa una oportunidad para que las historias mexicanas lleguen a nuevos públicos, fortalezcan alianzas internacionales y continúen posicionando al talento nacional dentro de la conversación cinematográfica mundial.

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