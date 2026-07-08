Nuevo programa de jubilación en marcha: Sheinbaum elevó a decreto retiro desde los 53 años

La reforma impulsada por el Gobierno federal reduce gradualmente la edad de jubilación para trabajadores del Estado y fija nuevas condiciones para acceder a una pensión completa.

Para mucha gente que ha pasado media vida trabajando en una oficina de gobierno, hablar de la jubilación ya no es imaginar un futuro lejano. Un nuevo decreto firmado por Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una de las noticias más esperadas por miles de trabajadores del Estado: las mujeres podrán jubilarse desde los 53 años cuando el nuevo programa de retiro llegue a su etapa final.

Aquí en W Radio hemos ido siguiendo paso a paso todos los cambios del ISSSTE y, aunque ya hablamos del decreto y de la jubilación anticipada, ahora toca continuar con esta serie de notas sobre el tema.

Jubilación anticipada para trabajadoras: ¿quiénes podrán retirarse a los 53 años?

Lo primero que hay que dejar claro es que nadie se va a jubilar a los 53 de un día para otro. El decreto puso en marcha un calendario que irá bajando poco a poco la edad mínima de retiro hasta llegar a su meta final.

Ese momento llegará en 2034. A partir de entonces, las mujeres podrán jubilarse desde los 53 años y los hombres desde los 55, sin que esas edades vuelvan a moverse como ocurrió durante años.

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Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Para poder aprovechar este beneficio también hay que acreditar 28 años de servicio en el caso de las mujeres y 30 años para los hombres.

Además, el decreto no aplica para todos los trabajadores del Estado. Está dirigido únicamente a quienes permanecen en el régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE.

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Decreto de Claudia Sheinbaum: beneficios para empleados con acceso a la jubilación anticipada

Uno de los cambios que más llama la atención es que jubilarte antes no significa aceptar una pensión más baja, como ocurre en otros esquemas.

Si cumples con todos los requisitos del decreto, puedes retirarte con el 100 por ciento de tu sueldo básico del último año de servicio, además de conservar la atención médica del ISSSTE para ti y tu familia.

Al final, ese es el cambio de fondo. La reforma no solo baja la edad de retiro para un grupo de trabajadores, también les da certeza sobre cuándo podrán cerrar esa etapa de su vida sin andar haciendo cuentas cada vez que cambian las reglas.

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