Multa de Verificación en Edomex 2026: por qué podrías pagar hasta 5,865 pesos

Los conductores del Estado de México que no verifiquen a tiempo podrían enfrentar sanciones de hasta 5,865 pesos en 2026 si se acumulan.

Cumplir con la verificación vehicular en el Estado de México no solo ayuda a que tu coche contamine menos, también te puede evitar un buen golpe al bolsillo. Porque dejar pasar la fecha no significa solo un “luego lo hago”, ya que las sanciones pueden subir bastante.

Y es que durante el segundo semestre de 2026, los vehículos con placas mexiquenses tendrán que ponerse las pilas y seguir el calendario oficial de verificación. Si se te pasa el periodo que te corresponde, puedes hacerte acreedor a una multa por verificación extemporánea, pero ahí no acaba el asunto, porque si además circulas sin haber cumplido con el trámite podrías enfrentar otra sanción y terminar pagando hasta 5 mil 865 pesos. Sí, de esos gastos que nadie quiere ver llegar.

¿Cuánto cuesta la multa por verificación extemporánea en Edomex durante 2026?

Si se te fue la fecha de verificación en el Estado de México, la multa por hacer el trámite fuera de tiempo es de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que para 2026 representan 3 mil 519 pesos.

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¿Por qué podrías terminar pagando hasta 5,865 pesos por no verificar en Edomex?

Los 3 mil 519 pesos corresponden únicamente a la multa por verificar después de la fecha indicada, pero la cuenta puede crecer si además te agarran circulando sin holograma o con emisiones visibles.

En este caso podrías recibir una sanción adicional de 20 UMAs, equivalente a 2 mil 346 pesos durante 2026.

O sea, al sumar ambas multas, la sanción económica llegaría hasta los 5 mil 865 pesos.

Y todavía falta considerar que, dependiendo de la situación del vehículo y de la infracción, tu carro podría terminar en el corralón, lo que implica gastos extra por conceptos como:

Arrastre mediante grúa.

Estancia en depósito vehicular.

Trámites para poder liberar el automóvil.

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¿Cuánto cuesta verificar un vehículo en Edomex en 2026?

Para que te des una idea, hacer la verificación sale mucho más barato que pagar una multa. Los costos durante 2026 son:

Holograma 1 y 2: 453 pesos. Holograma 0: 588 pesos. Holograma 00: 1,154 pesos.

¿Quiénes deben hacer la verificación vehicular en el Estado de México?

Todos los vehículos registrados en el Estado de México que forman parte del programa obligatorio de verificación deben realizar este trámite dentro de los periodos establecidos por las autoridades ambientales. Aquí tienes el calendario:

Meses Terminación Fecha límite Engomado Julio y agosto 5 o 6 31 de agosto Amarillo Agosto y septiembre 7 u 8 30 de septiembre Rosa Septiembre y octubre 3 o 4 31 de octubre Rojo Octubre y noviembre 1 o 2 30 de noviembre Verde Noviembre y diciembre 9 o 0 31 de diciembre Azul

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