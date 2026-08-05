Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex: revisa si tu auto podrá circular este jueves 6 de agosto de 2026

Hoy No Circula del jueves 6 de agosto: estos vehículos con placas 1 y 2 no podrán circular en CDMX y Edomex. IA

El Programa Hoy No Circula aplicará con normalidad este jueves 6 de agosto de 2026 en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para esta jornada, deberán suspender su circulación los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con placas foráneas también tienen restricciones específicas conforme a la normativa vigente.

Antes de salir de casa, es recomendable verificar si tu automóvil está sujeto a la restricción, ya que incumplir el programa puede derivar en multas económicas y el traslado del vehículo al depósito.

Hoy No Circula del jueves 6 de agosto: consulta qué placas y hologramas no podrán circular en CDMX y Edomex. IA Ampliar

¿Qué autos no circulan este jueves 6 de agosto en CDMX y Edomex?

Este jueves 6 de agosto, el Hoy No Circula establece que no podrán circular:

Vehículos con engomado verde .

. Placas con terminación 1 y 2 .

. Autos con holograma 1 y holograma 2 .

. Vehículos foráneos, conforme a las restricciones aplicables para este tipo de unidades.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Si existe una contingencia ambiental, la CAMe puede anunciar restricciones extraordinarias mediante el llamado Doble Hoy No Circula, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. De acuerdo con la normativa vigente, sí pueden circular:

Vehículos con holograma 00 .

. Vehículos con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos.

Transporte escolar y de personal autorizado.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad que cumplan con los requisitos oficiales.

Estas unidades están exentas del programa en condiciones normales de operación, aunque algunas podrían estar sujetas a restricciones adicionales si se activa una contingencia ambiental.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando corresponde descanso puede generar una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que incrementa el costo por concepto de arrastre y resguardo.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar el calendario del Hoy No Circula antes de iniciar cualquier traslado y verificar si existe algún anuncio extraordinario relacionado con la calidad del aire.

También es importante recordar que el programa puede modificarse temporalmente cuando la CAMe declara una contingencia ambiental por altos niveles de ozono o partículas contaminantes. En esos casos, las restricciones pueden extenderse a otros hologramas o terminaciones de placas para disminuir las emisiones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tienes dudas sobre la aplicación del programa, consulta los canales oficiales de CAMe, Sedema y el Gobierno de la Ciudad de México, donde se publican diariamente las actualizaciones relacionadas con el Hoy No Circula y las condiciones de calidad del aire.